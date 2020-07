Xiaomi ha concluso la fase di raccolta fondi di un prodotto casalingo piuttosto interessante e decisamente utile per chi ha spesso problemi ad addormentarsi per colpa dei tanti dispositivi emettitori di luce blu.

Specifiche Xiaomi Mi Zero Blue Light Bedside Night Lamp

Il motivo per cui la stragrande maggioranza dei dispositivi mobile presenta tecnologie pensate per la riduzione della luce blu dei display, è direttamente correlato a quello che ha spinto Xiaomi a realizzare questo prodotto. La luce blu ha un effetto negativo sul sonno, portando anche alla variazione del suo normale equilibrio con tutte le controindicazioni che ne conseguono.

Il colosso cinese ha realizzato Xiaomi Mi Zero Blue Light Bedside Night Lamp con un team di accademici dell’Academy of Science of Nanchang University. Utilizza un mix di tonalità gialle e rosse per ottenere una temperatura colore peculiare, con un processo chimico che permette alla lampada di non emettere luce blue ma anzi, promuovere il rilassamento e il sonno in maniera del tutto naturale.

Come ogni dispositivo Xiaomi che si rispetti, anche Mi Zero Blue Light Bedside Night Lamp si può connettere all’applicazione Mijia e fungere da speaker audio oppure da sveglia. Infine, grazie al supporto all’assistente vocale XiaoAI, può essere controllata direttamente con la propria voce.

Prezzo Xiaomi Mi Zero Blue Light Bedside Night Lamp

Xiaomi Mi Zero Blue Light Bedside Night Lamp è disponibile all’acquisto al prezzo di 329 yuan, circa 40 euro al cambio.