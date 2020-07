Si completa finalmente l’esperienza cinematografica di Xiaomi in Italia, con la presentazione avvenuta oggi di Xiaomi Mi TV 4S da 65 pollici. La nuova ammiraglia va ad affiancarsi ai modelli da 32, 43 e 55 pollici e può essere acquistata da subito prezzo numerosi rivenditori italiani.

La scheda tecnica è di alto livello, a partire dal pannello 4K HDR10+ da 65 pollici, con frequenza di refresh di 60 Hz, angolo di visione di 178 gradi e una luminosità di 400 nits. Le cornici sono particolarmente sottili e interamente realizzate in metallo per un look molto più pregiato.

All’interno della TV troviamo una CPU quad core a 1,5 GHz affiancata da una GPU ARM Mali-470 MP3, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android TV 9.0 con interfaccia personalizzata Patchwall, in grado di fornire consigli sui contenuti da vedere.

È presente il Play Store che consente di scaricare nuove applicazioni oltre a quelle già presenti, come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e molte altre. Ricca anche la sezione connettività con 3 AHDMI (1 ARC), 3 USB 2.0, Bluetooth 5.0 BLE, WiFi 802.11 ac dual band, porta Ethernet, presa da 3,.5 mm per le cuffie ingresso AV, compatibilità con DVB-T2, DVB-C e DVB-S2, Ci+ e uscita ottica.

Le dimensioni sono di 1449,3 x 318,8 x 907 mm base inclusa) con un peso di 23,2 Kg. Da segnalare infine il comparto audio, con due speaker da 10W con bass reflex system, supporto a DTS-HD e Dolby Audio.

Xiaomi Mi TV 4S 65″ può essere acquistata presso i Mi Store autorizzati, su Mi.com e su Amazon a, prezzo, valido fino al 12 luglio, di 699,90 euro.