Si chiama Xiaomi Mi camera SE PTZ ed è un nuovo dispositivo smart home lanciato da Xiaomi attraverso la sua piattaforma Youpin.

Xiaomi ha già in vendita altre tre versioni di questa serie di videocamere (quella base con registrazione a 1080p, quella 2K con registrazione a 1296p e quella Pro con registrazione a 1296p) e il nuovo modello sarà disponibile in Cina a 149 yuan (pari, al cambio, a circa 19 euro).

Le caratteristiche di Xiaomi Mi camera SE PTZ

Xiaomi Mi camera SE PTZ rappresenta un modello minore rispetto a quelli già disponibili e non supporta i movimenti verticali (ma soltanto quelli orizzontali).

Tra le sue feature troviamo una fotocamera da 2 megapixel che è in grado di registrare video in qualità 1080p, la tecnologia WDR, un sistema che migliora la visione delle immagini notturne (grazie ad una luce di riempimento a infrarossi 940nm), una nuova generazione di tecnologia di codifica video H.265, il supporto ad una scheda MicroSD (fino a 32 GB), la possibilità di archiviazione su NAS o cloud, la capacità di riconoscere gli esseri umani (con emissione di un allarme in caso di movimenti sospetti) e un sistema per ridurre i falsi allarmi.

Low cost ma con una dotazione comunque interessante.