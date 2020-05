Fra le smartband più popolari sul mercato, Xiaomi Mi Band 4 è certamente quella che troviamo all’apice delle classifiche per gradimento e qualità. Nonostante il suo prezzo estremamente a buon mercato, la smartband è in grado di stupirci con funzioni particolari e utili, come quella che andremo a vedere in questo articolo.

Sapevate che il wearable di Xiaomi può essere utilizzato per effettuare lo streaming del display dello smartphone? Esatto, avete capito bene. Infatti, scaricando una piccola applicazione e seguendo alcuni semplici passi, avrete l’opportunità di effettuare lo streaming del display dello smartphone su Xiaomi Mi Band 4.

Streaming display smartphone su Mi Band 4

Il piccolo display AMOLED a colori da 0,95 pollici non è certamente pensato per la visualizzazione di interfacce complesse come quella di uno smartphone, ma la feature potrebbe essere utile in alcuni contesti. Ma ecco cosa bisogna fare per attivare lo streaming del display dello smartphone su Xiaomi Mi Band 4:

assicurarsi che Xiaomi Mi Band 4 sia collegata al proprio smartphone;

scaricare l’applicazione Notify & Fitness for Mi Band a questo link del Play Store;

a questo link del Play Store; installare l’applicazione e concedere i permessi richiesti;

richiesti; entrare nella schermata principale dell’app ed accedere nel pannello degli strumenti , quello con le tre linee verticali in alto a destra;

, quello con le tre linee verticali in alto a destra; selezionare la voce “Mirroring schermo telefono”;

selezionare la voce “Impostazioni”;

impostare a proprio piacimento la qualità dell’immagine trasmessa sul display della smartband e il tempo di upload;

tornare nel pannello precedente e tappare sulla voce “Avvia/arresta”.

Questa feature, così come tante altre, può essere sfruttata solo pagando 3,99 euro. Si tratta di un piccolo investimento che vi darà modo di sfruttare meglio la smartband e permetterà allo sviluppatore di continuare a supportare l’app e ad aggiungere ulteriori feature in futuro.

L’unica controindicazione di questa modalità è il grande consumo di batteria che comporta. Perciò vi consigliamo di farne uso solo in caso di necessità e con una buona percentuale di carica residua.

