Youpin, la piattaforma di Xiaomi dedicata al crowdfunding, ha “sfornato” un nuovo prodotto: stiamo parlando di Youban Portable Multi-function Rice cooker.

Si tratta di un nuovo gadget per la cucina che è attualmente disponibile in Cina a 349 yuan (pari, al cambio, a circa 43 euro) e che, a dire del suo produttore, è dedicato agli utenti più giovani, che spesso per motivi di studio o di lavoro hanno poco tempo per cucinare (o per imparare a farlo).

Le caratteristiche del nuovo cuociriso portatile di Xiaomi

Questo curioso cuociriso multifunzione è stato pensato con l’intento di garantire agli utenti uno strumento semplice da usare ma, allo stesso tempo, efficace: per farlo funzionare, infatti, è sufficiente aggiungere gli ingredienti necessari nella quantità richiesta e impostare il timer.

Forte di un design minimal che si ispira ai tradizionali cestini di riso cinesi, può contare su 6 diverse funzioni ed ha una portata di 2,1 Kg.

Tra le sue altre feature troviamo la capacità di cuocere riso, zuppa, porridge e altro ancora, la possibilità di fungere da contenitore per conservare il calore del cibo e un un sistema touch integrato.

Abbiamo risvegliato il vostro appetito?