Si chiama MIJIA Smart Safe Deposit Box ed è una nuova piccola cassetta di sicurezza intelligente che Xiaomi ha appena lanciato in Cina con un programma di crowdfunding.

Tale dispositivo sarà disponibile a partire da domani ad un prezzo promozionale di 599 yuan (pari, al cambio, a circa 75 euro) mentre quello ufficiale sarà 649 yuan (pari a circa 80 euro).

Le caratteristiche della nuova cassetta di sicurezza smart di Xiaomi

Appositamente pensata per la custodia di oggetti di valore, MIJIA Smart Safe Deposit Box è realizzata in materiale ad alta resistenza (parte della serratura e del chiavistello di bloccaggio vantano piastre in acciaio antiperforazione da 65Mn) e può contare su 6 metodi di sblocco (con impronte digitali, password tradizionale, password monouso, Bluetooth, chiave e sblocco con doppia verifica).

Tra le altre feature di questa cassetta di sicurezza smart troviamo il supporto all’app MIJIA (con cui è anche possibile gestire le password), un sistema per la protezione degli oggetti conservati al suo interno e un sistema di “impronta digitale anti-coercizione” (se usato, dopo l’apertura della cassetta viene automaticamente avvisato telefonicamente un contatto di emergenza pre-impostato).

Al momento non vi sono informazioni su un’eventuale sua commercializzazione anche in Europa.