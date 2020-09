Withings ScanWatch è finalmente disponibile all’acquisto in Europa, Italia compresa, dopo diversi mesi dalla presentazione al CES 2020 di Las Vegas dello scorso gennaio. Si tratta di uno smartwatch ibrido dotato di diverse funzionalità per la salute, che potrebbero essere molto utili per rilevare pericolosi disturbi.

Withings ScanWatch è disponibile all’acquisto

Presentato a gennaio, Withings ScanWatch è ora disponibile all’acquisto tramite il sito ufficiale della compagnia. Lo smartwatch è dotato di un design classico e di lancette meccaniche, ma al suo interno nasconde un cuore tecnologico: il quadrante è infatti accompagnato da un display PMOLED, posizionato nella parte superiore, dove è possibile visualizzare i dati analizzati.

Withings ScanWatch è capace di rilevare la fibrillazione atriale, effettuare la lettura di un elettrocardiogramma (ECG), misurare il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e persino di monitorare e rilevare le apnee notturne: si tratta di funzionalità “salvavita”, che potrebbero essere molto utili per soggetti a rischio e non. Oltre a questo, lo smartwatch può misurare VO2Max, ossia una stima del massimo consumo di ossigeno per fornire dati sulle condizioni fisiche, e offre alcune classiche funzioni come contapassi (attraverso la piccola lancetta in basso), segnalazione notifiche, GPS connesso per utilizzare il sistema di geolocalizzazione dello smartphone per tracciare l’attività fisica e altimetro.

Tutto questo trova posto all’interno di un orologio dall’aspetto apparentemente classico, insieme alla batteria che promette fino a 30 giorni di utilizzo. Vista l’assenza di un generoso display, per il monitoraggio completo dei dati arriva in aiuto la companion app, disponibile gratuitamente sul Google Play Store. Lo smartwatch è compatibile con smartphone e tablet con almeno Android 6.0 Marshmallow o iOS 10.

Withings ScanWatch è disponibile in Europa nelle versioni da 38 e 42 mm, con quadrante nero o bianco e un’ampia scelta di cinturini extra, al prezzo di rispettivamente 279,95 e 299,95 euro, con spedizione standard gratuita (+10 euro per quella rapida da 1-2 giorni).

Leggi anche: migliori smartwatch con e senza Wear OS