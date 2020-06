I monopattini elettrici stanno sempre più diventando il mezzo di trasporto individuale più apprezzato dai cittadini italiani, soprattutto a seguito del lancio del bonus da 500 euro per l’acquisto di questi mezzi per la mobilità elettrica. In queste ore Vivobike, azienda italiana in fase di forte crescita, ha presentato la nuova linea di monopattini elettrici S2, S2 Max e S3 Max.

Specifiche Vivobike S2, S2 Max e S3 Max

Vivobike S2, S2 Max e S3 Max sono indirizzati agli utenti alla ricerca di una soluzione economica per muoversi in città. I modelli Vivobike S2 e S2 Max hanno un peso rispettivamente pari a 13 e 13,5 Kg, e possono essere facilmente ripiegati per essere trasportati in un mezzo pubblico oppure nel cofano della propria autovettura. L’autonomia da 25 a 40 km viene garantita da due batterie rispettivamente pari a 7500 e 10000 mAh, mentre il motore da 350 W garantire il giusto sprint per muoversi in città.

Posteriormente trova posto anche un ammortizzatore, mentre le ruote a camera d’aria da 8,5″ e 10″ permettono di destreggiarsi senza fatica anche su terreni non ottimali, anche se consigliamo prudenza per evitare la foratura della camera d’aria – il nemico numero uno dei monopattini con questo tipo di ruote.

Passando invece al modello Vivobike S3 Max, questo rappresenta la scelta di punta per gli utenti alla ricerca di un prodotto con un qualcosa in più. Esso monta una batteria 10000 mAh removibile con peso pari a 15 Kg, può essere facilmente riposto grazie alla presenza del comodo cavalletto. Su di esso, così come sui modelli sopracitati, trova posto un piccolo display LED in cui è possibile avere a portata di mano alcune importanti informazioni come: autonomia della batteria, velocità e tanto altro.

Prezzo Vivobike S2, S2 Max e S3 Max

Vivobike S2, S2 Max e S3 Max sono disponibili all’acquisto con prezzi pari rispettivamente pari a 329 euro, 379 euro e 549 euro. Ricordiamo la possibilità di sfruttare il bonus mobilità per ottenere fino al 60% di sconto sul prezzo di listino.

