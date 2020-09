Da Unieuro sono tornate le offerte Special: ecco il nome dell’ultima promozione online che, un po’ come la “Montagna di sconti” di Trony, sconta fino al 50% una vasta selezione di prodotti elettronici, tra cui non possono mancare smart TV, fotocamere, notebook, piccoli e grandi elettrodomestici.

La promozione di Unieuro, valida solo online fino al 13 settembre, propone offerte anche su diversi smartphone Android, su cui è previsto uno sconto tra il10% e il 30% sul prezzo di listino. In realtà gli smartphone non sono, come già anticipato, gli unici prodotti interessanti in promozione per i prossimi giorni, motivo per cui abbiamo deciso di segnalarvi di seguito le migliori offerte anche su una serie di tablet, smartwatch e fotocamere (NdR, per le altre vedasi questo link).

Smartphone

OPPO Reno 2Z a 239 euro

a 239 euro Samsung Galaxy A51 a 258 euro

a 258 euro Samsung Galaxy S10+ a 599 euro

a 599 euro Samsung Galaxy A21s a 159,90 euro

Fotocamere

Fujifilm Instax SQ6 a 209,99 euro

a 209,99 euro Sony Cyber-shot DSCW830 a 99,99 euro

a 99,99 euro Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm a 329,99 euro

Tablet e smartwatch

Lenovo Tab M10 a 119,99 euro

a 119,99 euro Fossil The Carlyle HR a 239 euro

a 239 euro Huawei MediaPad T3 a 129,99 euro

I prodotti di tecnologia in promo per oggi da Unieuro non sono affatto pochi, quindi il nostro consiglio è di visitare la pagina dedicata, dove sono presenti anche alcuni elettrodomestici per la cura della casa e della persona. Allora voi siete pronti a mettere mano al portafogli? Se sì, cosa acquisterete?