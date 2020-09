L’estate sta per concludersi, ma per Trony non è ancora arrivato il momento di “abbandonare la villeggiatura”: è infatti disponibile “Una montagna di sconti“, un’iniziativa valida solo online fino all’11 settembre, con consegna standard gratuita sui prodotti evidenziati. Scopriamo insieme le offerte più interessanti.

Le offerte Trony online fino all’11 settembre 2020

Le offerte Trony comprendono come sempre diverse categorie di prodotti, dagli elettrodomestici ai PC, dagli smartphone alle smart TV, spesso con grandi quantità di sconti: proprio per questo abbiamo fatto una selezione delle proposte migliori disponibili sul sito, che vi segnaliamo nell’elenco qui in basso.

Offerte smartphone e wearable Trony

Motorola RAZR a 1349 euro;

OPPO A91 a 269 euro;

Samsung Galaxy A30s a 189 euro;

Huawei P40 Lite E a 169 euro;

Alcatel 3X 2020 a 149 euro;

Apple AirPods 2 a 159 euro;

cuffie Sony WFXB700L.CE7 a 130 euro;

Huawei FreeBuds 3 a 129 euro;

LG Tone Free HBS-FN6 a 125 euro;

LG Tone Free HBS-FN4 a 85 euro.

Offerte TV Trony

LG OLED 55B9 a 1229 euro;

Samsung QE65Q70T a 1220 euro;

Samsung UE65TU7070 a 569 euro;

Panasonic TX-55GZ950E a 1179 euro;

Philips 65PUS8555/12 a 875 euro;

Philips 43PUS8555/12 a 565 euro;

Sony KD55XH8096 a 765 euro.

Offerte informatica Trony

Apple MacBook Air 13 2020 i3 256 GB a 1149 euro;

Lenovo Legion T530-28ICB a 899 euro;

Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 a 829 euro;

Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 a 549 euro;

ASUS S512JF-EJ001T a 699 euro;

Acer A315-55G-5364 a 649 euro;

Huawei MateBook D 14 a 629 euro;

Microsoft Surface Go a 610 euro.

Queste erano dunque le migliori offerte Trony disponibili online: nel caso non vogliate farvene sfuggire neanche una potete sempre seguire questo link alla pagina dedicata alla promozione. Se non siete soddisfatti delle proposte potete continuare a seguirci e unirvi al nostro canale Telegram prezzi.tech.

Potrebbe interessarti: guide acquisti computer