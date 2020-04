Anche Satispay si adatta alla situazione emergenziale e, nonostante i servizi di recapito siano in tilt da settimane ormai, offre “Consegna e ritiro”, un servizio tutto nuovo gratuito per due mesi per gliesercenti. Ecco tutti i dettagli.

Come funziona il servizio di consegna a domicilio e ritiro di Satispay

Il servizio dedicato ai pagamenti digitali, dell’omonima società italiana lancia un nuovo servizio pensato appositamente per l’emergenza del Coronavirus. Alla base c’è in sostanza il principio fondante di Satispay stessa: ridurre l’uso dei contanti, ritenuto pericoloso in questa particolare circostanza anche dall’OMS.

Di qui, il servizio “Consegna e Ritiro”, una modalità di pagamento disponibile sull’app di Satispay che si presenza in “Consegna a domicilio” e “Prenota e ritira“, il tutto con la caratteristica formula di pagamento in-app.

L’utente, una volta selezionate una delle due categorie suddette, non deve fare altro che scegliere il negozio, telefonare al numero relativo e procedere con l’ordine. Segue così la richiesta di pagamento da parte dell’esercente, ordine che, una volta pagato viene perciò consegnato al domicilio indicato o ritirato presso il negozio stesso.

Eliminati così i contatti fisici fra acquirente e venditore con un servizio, “Consegna e Ritiro”, che è disponibile gratuitamente per i negozianti sia ad aprile che a maggio 2020 e usufruibile direttamente dall’app con l’ultimo aggiornamento.

