È passata circa una settimana da quando l’emergenza Coronavirus ha colpito il nostro paese e fra le misure del governo, durissime ma al tempo stesso necessarie, vi è l’obbligo di uscire il meno possibile, solo in caso di necessità come potrebbe essere recarsi al lavoro o in negozio per rifornirsi di generi alimentari. Misure necessarie per limitare il più possibile il contagio da Covid-19 e, vista la situazione, la spesa online con consegna a domicilio è diventata da un giorno all’altro un servizio di fondamentale importanza.

La maggior parte dei negozi da cui siamo soliti rifornirci fisicamente, presso i punti vendita, ha sviluppato da tempo un proprio sistema di consegna spese a domicilio ma nessuno di questi si è ritrovato pronto a un’emergenza simile che ha fatto letteralmente volare le richieste. Vediamo dunque di fare il punto, negozio per negozio, per capire la situazione riguardo gli ordini in corso, la possibilità di fare nuovi ordini e nel caso le finestre di consegna ad oggi disponibili, oltre a qualche consiglio per cercare di riuscire nell’intento di portare a termine una spesa online in questi giorni convulsi.

Esselunga

Esselunga è il principale operatore di spesa online in Italia, da sempre uno dei principali promotori della spesa online per limitare il più possibile la coda alle casse e la necessità di recarsi in negozio. Ad oggi detiene non a caso circa il 50% del mercato.

Il costo di consegna della spesa con Esselunga è pari a 7,90 Euro scontato a 6,90 Euro se l’ordine supera i 110 Euro di spesa.

Ordini in corso: Esselunga sta riprogrammando tutti gli ordini programmati con circa 3-4 giorni di ritardo. Da ieri giungono ai clienti messaggi sms ed email per comunicare la riprogrammazione. Non abbiamo al momento segnalazioni di spese completamente annullate come risultava la settimana precedente.

Ordini nuovi: il sito gestisce un calendario di consegna a fasce di due ore. Al momento ha disabilitato la consegna domenicale e il calendario è aperto sino al 3 Aprile ma non esistono slot di consegna disponibili.

Abbiamo provato il sito alla mezzanotte del 21 Marzo, orario in cui si presume sia stata sbloccata una nuova data con i relativi slot. Il sito Esselunga ha iniziato con malfunzionamenti già dalle 23.30 del 20 Marzo per diventare inaccessibile poco prima della mezzanotte e quando, alle 00.17 finalmente è tornato disponibile, nessuno slot di consegna era disponibile.

Il suggerimento che avremmo dato ai clienti affezionati ad “Esselunga a Casa” è quello di provare a tornare sul sito più volte durante la giornata per verificare se vi siano slot disponibili ed eventualmente aggiudicarsene uno, tuttavia circa dalle 13 del 21 Marzo Esselunga ha rimosso il calendario mettendo un messaggio in cui dice di non avere Slot disponibili.

Se riuscite a fare un ordine fatelo grande abbastanza per i vostri bisogni di 10-14 giorni e ricordate che non potrete fare un nuovo ordine prima che siano trascorsi altri 7 giorni. In questo momento è disponibile solo il pagamento anticipato con carta di credito, cercate di averne una carica e funzionante e sul quale il vostro 3DS (funzioni verified by Visa, SecureCode di Mastercad o Safekey di Amex) sia funzionante o vi ritroverete bloccati al pagamento senza poterlo completare.

Amazon Prime Now

Amazon Prime Now è il servizio di consegna entro 1-2 ore attivo su Milano, Roma e Torino.

Ordini in corso: al momento non risultano ordini annullati su Prime now;

Ordini nuovi: Amazon ha scelto di aprire gli slot disponibili unicamente dalla mezzanotte di ogni giorno. In questo orario, incredibile da credere, Amazon Prime now diventa praticamente non navigabile e alle 00.05 gli slot risultano già esauriti rimandando alla mezzanotte del giorno successivo. Questo si verifica ormai da almeno un paio di settimane.

Il suggerimento è quello di aggiungere durante la giornata i prodotti al carrello e alla mezzanotte trovarsi pronti per aggiudicarsi qualcuno degli slot disponibili e completare l’ordine.

Eataly

Eataly opera con il serivizio Eeataly Today tramite i propri negozi sul territorio a Milano e dintorni, Roma, Torino e dintorni. Il costo di consegna è di 2,90 Euro ma si azzera superata una certa soglia.

Ordini in corso: al momento non risultano ordini annullati da Eataly Today;

Ordini nuovi: Eataly ha unificato gli slot orari, creando un unico slot dalle 12 alle 22. Al momento tuttavia, una volta giunti alla cassa il sito comunica che non sono disponibili slot di consegna.

Cortilia

Cortilia è un negozio esclusivamente online che promette di consegnare merce di alta qualità e consegnarla a domicilio secondo valori di sostenibilità, tracciabilità, freschezza e italianità. Opera da alcuni anni in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Offre due possibilità di abbonamento: ricevere una cassetta periodica o fare la spesa scegliendo singolarmente i prodotti.

Ordini in corso: chi era già cliente sta per ora ricevendo in modo abbastanza regolare le cassette programmate.

Ordini nuovi: non è possibile abbonarsi alle cassette settimanali, né effettuare nuovi acquisti, a meno di non meglio precisate nuove disponibilità. Se si tenta di fare il login si viene disconnessi con un messaggio che spiega che il sito in questo momento è dedicato esclusivamente ai già clienti.

Il nostro suggerimento è quello di verificare di tanto in tanto se vi siano nuove disponibilità anche se, dalle comunicazioni che si ricevono sul sito pare che il focus di Cortilia sia unicamente quello di mantenere la propria clientela anziché servirne di nuova.

Coop

Coop opera tramite e-commerce in varie zone d’Italia, in particolare tramite due siti: laspesachenonpesa (Lombardia, Piemonte e Liguria) e Easycoop (Veneto, Emilia Romagna e Lazio)

Ordini in corso: non abbiamo informazioni su ritardi o annullamenti.

Ordini nuovi: A Milano non ci sono slot di consegna però è possibile prenotare la spesa da ritirare presso i punti vendita tramite Locker o Drive. Al momento è possibile scegliere uno dei supermrcati disponibili su Milano e, una volta scelto il supermercato si può iniziare a mettere i prodotti nel carrello. Tuttavia, una volta completata la spesa, potrete scegliere tra ritiro oggi o nei prossimi tre giorni, ma in nessuno dei giorni avrete alcuna disponbilità di prenotazione.

Anche per Coop il suggerimento è di provare a tornare sul sito per vedere se si sbloccano nuovi giorni e nuovi slot per il ritiro ai Locker.

Carrefour

Opera in tutta Italia, la scorsa settimana avvisava chi non fosse malato, donna incinta, famiglia con bambini sotto l’anno di età o anziano di evitare gli ordini in questo momento. Ora ha inventato la coda online, di cui non sentivamo onestamente la mancanza. Un avviso informa che la coda online per accedere stima un’attesa di più di un’ora (?) e che sarà possibile entrare nel sito a fine coda, costruire il proprio carrello, ma che potrebbero non esserci slot di consegna e che in ogni caso potrebbero esservi ritardi. Un’esperienza cliente un po’ povera considerando la potenza del gruppo francese.

Il costo di consegna è pari a 4,99 Euro ma per ordini superiori a 70 Euro è completamente gratuita.

Ordini in corso: non abbiamo informazioni su ritardi o annullamenti.

Ordini nuovi: l’accesso al sito risulta rallentato da una coda virtuale, tuttavia una volta giunto il proprio momento non vi sono slot disponibili. Inoltre il sito fa sapere che potrebbero esserci ritardi nella consegna.

Non sappiamo se abbia senso suggerirvi di fare la coda online dato che potreste in ogni caso trovarvi a non poter ordinare nulla. Se andate ad un carrefour express probabilmente ve la cavate molto più velocemente.

Supermercato24

Supermercato24 non è un negozio ma un vero e proprio servizio di consegna della spesa a domicilio che opera in maniera indipendente con dei propri fattorini. Opera a Milano, Torino, Roma, Verona, Bergamo, Bologna, Brescia e Padova. Ha la forma di un marketplace, nel senso che durante la compilazione della spesa online vi sono degli shopper che vanno per vostro conto presso uno dei tanti supermercati serviti (Esselunga, Eurospin, Carrefour, Conad, Auchan, Coop, Bennet, Lidl) e vi portano la spesa a casa. Costo di consegna pari a 4,90 Euro.

Ordini in corso: anche questa settimana sono stati consegnati regolarmente gli ordini precedentemente inviati;

Ordini nuovi: al momento Supermercato 24 non ha slot disponibili per alcuno dei supermercati serviti e invita a tornare nuovamente sul sito per verificare eventuali nuove disponibilità.

Il suggerimento è di compilare il vostro carrello, nel quale potete inserire un massimo di 100 prodotti e tornare ogni tanto per vedere se sono disponibili slot per il supermercato che avete scelto, in caso completare rapidamente l’ordine in quanto potrebbe esaurirsi lo slot velocemente.

PAM

Pam opera col servizio Pam a Casa, basta indicare in alto a destra l’indirizzo di consegna per sapere se ci sono disponibilità per effettuare nuovi ordini.

Ordini in corso: non si rilevano disguidi o problemi per gli ordini in consegna;

Nuovi ordini: al momento, di fatto, non si possono fare nuovi ordini, gli slot sono tutti terminati, il consiglio è quello di provare subito dopo la mezzanotte.

Conad

Al momento il servizio di consegna a casa di Conad sulla provincia di Milano è stata completamente interrotta, probabilmente per incapacità nella gestione dell’elevato numero degli ordini.

Glovo

Glovo è un servizio di consegna tramite riders che, tra le altre cose, consegnano a casa anche spese di piccole/medie dimensioni. Opera nelle principali città italiane e serve una vasta gamma di negozi in ogni città, il modello è particolare in quanto sono i negozi a preparare la spesa che i riders ritireranno e consegneranno.

Ordini in corso: vi sono annullamenti, che non sono però riferiti a Glovo ma ai singoli supermercati che possono talvolta annullare una spesa ricevuta e non renderla disponibile per il rider.

Ordini nuovi: Al momento si riescono ancora ad inviare alcuni ordini, anche se i principali supermercati disponibili come Carrefour o Picard rimangono aperti per poco tempo e poi si trovano solo piccoli negozietti nei quali, in alcuni casi, si rischia di pagare oro le patate e le cipolle. Se si è veloci si riescono ad inviare ordini e a riceverli nel giro di poco tempo, generalmente tra 30 minuti e 2 ore.

Sembra al momento l’unica possibilità per farsi portare qualcosa da mangiare a casa, tuttavia, fate molta attenzione perché si trovano anche prezzi fuori dalla norma, come il riso basmati a 8,5€ al kg oppure le patate e le cipolle a quasi 3€ al kg (prezzo normale sotto 1€ al kg).

Al momento il mercato grocery online ha terminato la capacità, non tanto sulla possibilità di preparare gli ordini ma soprattutto la disponibilità di servizi logistici per le consegne. Di fatto, al momento, non si riescono a fare nuovi ordini su alcun sito. Per questo motivo il modello di Glovo, che permette in realtà di acquistare da negozi più piccoli come i Carrefour Express sembra essere quello vincente. Ovviamente bisogna capire quale sia il limite della capacità di Glovo nel provvedere i rider necessari che potrebbe anch’essa arrivare saturazione.