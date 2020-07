Questa mattina Satispay, noto e apprezzato servizio di pagamento che permette di acquistare servizi e di scambiare denaro con la massima facilità, ha annunciato una novità particolarmente interessante e significativa in questa anomala estate 2020, che potremmo inserire tra gli accorgimenti anti-COVID-19: grazie a Satispay, anche in numerosi stabilimenti balneari italiani arriva la possibilità di effettuare pagamenti in modo smart e sicuro, evitando passaggi di mano di denaro contante.

In tempi non sospetti vi avevamo segnalato delle applicazioni mobile da utilizzare per effettuare prenotazioni dei posti in spiaggia, adesso invece Satispay rende smart anche il pagamento dei servizi offerti da Bagni e Bar.

Pagare smart in spiaggia grazie a Satispay

È inutile girarci intorno: quest’estate non è come le precedenti: lo spettro del COVID-19 è ancora presente e, se farsi prendere da inutili isterismi è solo deleterio, questo non vuol dire che non si possa (e debba) fare il possibile per evitare rischi inutili.

Per questo motivo Satispay è stato scelto da oltre 250 strutture ricettive e stabilimenti balneari italiani come soluzione ideale per rendere smart e sicuri i pagamenti dei vari servizi da parte dei clienti, che possono quindi gestire le operazioni direttamente dal proprio smartphone, evitando di toccare il denaro contante.

Il fintech, insomma, si presenta come strumento ideale e lo dimostra il fatto che nel mese di giugno 2020 gli stabilimenti balneari aderenti a Satispay siano aumentati del 50% rispetto allo scorso anno.

Satispay punta tutto sulla massima semplicità e flessibilità del proprio servizio, utilizzabile non solo per pagare negozi e attività fisici e online (e tanti altri servizi), ma anche per lo scambio gratuito di denaro tra privati, funzione che torna utile quando ad esempio si trascorrono serate a cena in gruppo e poi tocca dividere il conto.

Se vi state chiedendo come fare a pagare il vostro stabilimento balneare con Satispay, ecco a voi la semplice risposta: basta scaricare l’app (disponibile per iOS, Android e anche Huawei con HMS), attivarla e filtrare la categoria “Spiaggia“, oppure inquadrare il codice QR dello stabilimento. Fatto questo, dovrete solo inserire l’importo e completare il pagamento.

Capitolo costi: i pagamenti tramite Satispay sono gratuiti per i privati, mentre per gli esercenti non sono previsti canoni o commissioni per transazioni da meno di 10 euro e al di sopra di questa soglia la commissione è fissa ed è di 0,20 euro.