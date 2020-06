Samsung annuncia il lancio sul mercato italiano di Samsung The Sero, la nuova Lifestyle TV per un’esperienza rivoluzionaria che strizza l’occhio a smartphone e dispositivi mobili. La nuova smart TV è stata avvistata lo scorso anno in Corea del Sud ed è ora disponibile all’acquisto in Italia.

Caratteristiche e funzioni di Samsung The Sero

Samsung The Sero è una smart TV molto particolare, pensata per i Millennials e la Gen Z e per tutti coloro che vogliono abbattere i confini tra TV e smartphone: il nuovo prodotto è infatti adatto ai contenuti dei social media, ai servizi di streaming, ai giochi e a tutti i contenuti provenienti dai dispositivi mobili, ai quali si può collegare facilmente con SmartThings o AirPlay 2.

Il mirroring avviene in modo semplice e automatico: con la connessione Wi-Fi è possibile abilitare riprodurre file audio e video presenti sullo smartphone, e con Tap View basta solo appoggiare quest’ultimo alla TV per collegarlo. The Sero in coreano significa “verticale”, e infatti la TV è in grado di adattare l’orientamento dello schermo tradizionale ruotando di 90 gradi, in modo da riprodurre i contenuti nel formato originale.

“I contenuti visivi tradizionali sono per la maggior parte generati in formato orizzontale. Tuttavia, gli utenti di oggi sono abituati a fruire i contenuti in formato verticale, attraverso i social media, i video musicali o alcuni filmati dei concerti e anche il gaming e si aspettano un TV che sia in grado di integrarsi appieno nel proprio stile di vita. The Sero amplifica l’esperienza mobile spostandola su uno schermo più grande, così da rispondere alle esigenze dei consumatori e continuando a garantire la tecnologia e la qualità che contraddistingue l’offerta Samsung” ha dichiarato Bruno Marnati, responsabile della divisione Audio Video di Samsung Electronics Italia.

Samsung non si è però dimenticata dello schermo in sé: The Sero dispone di un pannello QLED da 43 pollici a risoluzione 4K con 100% di volume colore e supporto ad HDR10+. A bordo possiamo trovare:

Adaptive Picture , per adattare luminosità e contrasto in base alla scena;

, per adattare luminosità e contrasto in base alla scena; Amplificatore Intelligente della Voce (AVA), che individua ed elimina i rumori esterni di sottofondo per voci più chiare;

(AVA), che individua ed elimina i rumori esterni di sottofondo per voci più chiare; altoparlanti premium da 60 W a 4.1 canali con Dolby Digital Plus, nascosti nel supporto verticale e collegabili allo smartphone;

premium da 60 W a 4.1 canali con Dolby Digital Plus, nascosti nel supporto verticale e collegabili allo smartphone; Ambient Mode+, una funzione per sfruttare la TV per utili servizi quotidiani come meteo o notizie, oppure per riprodurre musica in sottofondo.

Ecco la scheda tecnica di Samsung The Sero:

schermo piatto da 43″ QLED a risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel);

processore Quantum 4K;

video: PQI 2800, HDR, HDR+, HLG, 100% di volume colore, Supreme UHD Dimming e Contrast Enhancer;

audio: Dolby Digital Plus, Dialog Enhancement, altoparlanti 4.1 60 W con woofer;

sistema operativo Tizen, con assistente vocale Bixby, Google Asssistant e Alexa;

DVB-T2CS2

connettività: 3 HDMI (con eARC), 2 USB, Bluetooth 4.2;

consumi: tipico 96 W, massimo 135 W, standby 0,5 W;

dimensioni: con base 564,7 x 1.200 x 327 mm, senza base 564,7 x 1.228,1 x 83,4 mm.

Design di Samsung The Sero

Samsung The Sero ha vinto il premio per il design innovativo agli International Forum Design Awards e vuole essere un vero e proprio oggetto tech di arredo. La nuova smart TV è in grado di distinguersi in qualsiasi spazio e al contempo di fungere da mobile d’arredamento quando non in uso grazie alle funzioni poster, orologio, foto, sound wall o proiettore.

Il suo particolare design, pensato per far rimanere la TV “stand-alone” e dunque non montata a muro o appoggiata a un mobile, le consente di essere facilmente spostata da una stanza all’altra grazie al supporto (quello mobile, dotato di ruote, è venduto separatamente).

Prezzo e uscita di Samsung The Sero

Samsung The Sero è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 1499 euro, ma per il lancio è possibile sfruttare una promozione, valida solo fino a domenica 28 giugno 2020: gli acquirenti della nuova Lifestyle TV riceveranno in regalo lo smartphone Samsung Galaxy A71. Per partecipare all’iniziativa basta acquistare la TV sul Samsung Shop entro tale data e registrarlo su Samsung Members entro il 13 luglio 2020.

Per maggiori informazioni o per acquistare Samsung The Sero potete seguire questo link.