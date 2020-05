Quest’oggi ci sono grandi novità per il portfolio smart TV di Samsung. Il colosso sud coreano ha infatti presentato il nuovo modello Samsung Q950TS con pannello QLED 8K e specifiche al top.

Specifiche Samsung Q950TS

Durante una conferenza ufficiale Samsung ha presento il TV Q950TS, ovvero il modello di punta della sua intera lineup di smart TV. Questo significa che, facendo forza sulle migliori tecnologie presenti sul mercato per quanto riguarda fedeltà e resa dei colori, il TV è indirizzato a chi è alla ricerca di una soluzione senza compromessi.

Il pannello offre una risoluzione pixel di 33 milioni e arriva con l’ultima generazione di processori Samsung Quantum Dot 8K AI. Questo si occupa di convertire automaticamente contenuti multimediali fino alla risoluzione massima di 8K, oltre ad offrire un set di algoritmi e funzioni AI in grado di ottimizzare la visione di contenuti video in termini di illuminazione e temperatura colore.

La componente audio si basa su due speaker sui entrambi i lati che fanno coro ad un sistema audio di 6 altoparlanti secondari. Trovano poi posto il supporto alla tecnologia OTS+ con Active Voice Amplifier (AVA) oltre a funzioni AI in grado di analizzare le tracce audio e video in modo da incrementare la qualità generale.

Ovviamente l’aspetto più importante di Samsung Q950TS è il pannello; questo, grazie ad un rapporto display/telaio pari al 99%, permette all’utente una esperienza visiva di altissimo livello grazie alla quasi assenza delle cornici laterali.

Prezzo Samsung Q950TS

Il TV Samsung Q950TS 8K QLED viene proposto in due tagli a questi prezzi:

Samsung Q950TS 65″ a 49,999 yuan, circa 6430 euro ;

; Samsung Q950TS 75″ a 69,999 yuan, circa 9000 euro.

Entrambi i modelli sono attualmente in fase di pre-ordine e saranno lanciati sul mercato a partire dal prossimo 1 giugno 2020.

Novità PatchWall 3.0 per Xiaomi Mi TV 4 55″

Continuando a restare all’interno del panorama delle smart TV, gli utenti indiani di Xiaomi Mi TV 4 da 55″ stanno ricevendo l’aggiornamento a PatchWall 3.0. Le novità più importanti riguardano i servizi di streaming video adesso integrati all’interno dell’OS, come ad esempio Disney+, Hostar, ZEE5, JioCinema, ALT Balaji, Sun NXT e molti altri.

Come sottolinea l’azienda sui canali social, i servizi saranno disponibili in forma di piccole schede non appena l’update avrà raggiunto il TV di Xiaomi. PatchWall 3.0 per Xiaomi Mi TV 4 55″ include inoltre la “modalità bambini” con tanto di controllo parentale e tanto altro.

Come aggiornare PatchWall 3.0 per Xiaomi Mi TV 4 55″

Per aggiornare il TV basta seguire questi semplici passi:

premere il tasto Menu sul telecomando del TV;

selezionare la voce Impostazioni > OK;

selezionare la voce “Versione MIUI TV”;

seguire le informazioni a schermo per scaricare l’aggiornamento.

