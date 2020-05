Samsung Gear S3 e Gear Sport si aggiornano con il supporto a Bixby

Samsung ha iniziato a rilasciare anche in Europa – NdR, e le prime segnalazioni arrivano dalla Germania – un nuovo aggiornamento software per i due smartwatch Gear S3 e Gear Sport, che sono stati interessati di recente da un major update che ha introdotto l’interfaccia Samsung One UI.

Supporto a Bixby per Samsung Gear S3 e Gear Sport

Così come è stato già annunciato, Samsung Gear S3 e Gear Sport si aggiornano ottenendo l’atteso supporto a Bixby, che così andrà a sostituirsi a S Voice, il vecchio assistente vocale di casa Samsung che sarà definitivamente chiuso il 1 giugno. Il nuovo firmware che poggia su One UI 1.5 include, oltre a Bixby, alcune funzionalità presenti su Galaxy Watch Active 2, come un set di nuove emoji, un miglioramento per la modalità di sospensione e la leggibilità dell’Always On Display in fase di ricarica.

L’aggiornamento è disponibile per entrambi i modelli, Gear S3 e Gear Sport, in Germania, negli USA e in Corea del Sud e dovrebbe estendersi ad altri paesi prossimamente palesandosi tramite una notifica sullo smartphone. Potete però provare a verificare se è questo presente sull’app Galaxy Wearable.