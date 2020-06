Samsung Galaxy Watch 3 e Samsung Galaxy Buds Live dovrebbero essere i nomi dei prossimi wearable del produttore: il nuovo smartwatch e le cuffie true wireless di nuova generazione arriveranno prima di quanto immaginate, persino prima dell’evento Unpacked previsto ad agosto.

Samsung Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live già a luglio

La seconda metà dell’anno di casa Samsung sarà davvero molto ricca, con prodotti del calibro di Galaxy Fold 2, Galaxy Note 20 e Note 20+/Ultra, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7 e non solo: durante il mese di luglio è previsto l’annuncio di Samsung Galaxy Watch 3 e di Samsung Galaxy Buds Live (dovrebbe essere questo il nome della prossima generazione di cuffie).

Mentre alcuni dei dispositivi sopra citati sarà presentato durante il Galaxy Unpacked di agosto, Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live arriveranno dunque a luglio. A riportarlo come se fosse una certezza è Sammobile (solitamente molto ben informata su ciò che riguarda il mondo Samsung), che però non è ancora in grado di fornire una data precisa.

È possibile che le Samsung Galaxy Buds Live possano essere “usate” come omaggio per chi acquisterà fin da subito un nuovo Samsung Galaxy Note 20 o Galaxy Fold 2. Il prezzo di mercato delle true wireless potrebbe aggirarsi intorno ai 150 dollari, una cifra ottima soprattutto se includeranno la cancellazione attiva del rumore (ANC) e perfetta per contrastare le Apple AirPods.

Samsung Galaxy Watch 3, anch’esso atteso per il lancio a luglio, potrebbe invece essere lo smartwatch più costoso mai proposto dal produttore. Riguardo le caratteristiche sappiamo solo quanto trapelato dalla certificazione di qualche giorno fa e che dovrebbe disporre di una ghiera fisica rotante.

Quale accessorio state aspettando di più? Samsung Galaxy Watch 3 o Samsung Galaxy Buds Live?

in copertina Samsung Galaxy Watch Active 2

