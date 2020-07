Negli ultimi giorni in Rete si sono susseguite diverse immagini della nuova generazione delle cuffie true wireless di Samsung ed ora abbiamo anche una conferma del loro nome ufficiale: si chiameranno Samsung Galaxy Buds Live.

A rivelarlo è stata l’app companion del colosso coreano per le sue varie cuffie, grazie alla quale scopriamo anche che il nuovo modello potrà contare pure su un sistema di cancellazione attiva del rumore.

Le feature delle cuffie Samsung Galaxy Buds Live

L’app in questione contiene anche una breve guida su come indossare gli auricolari e ci dice che saranno dotati di controlli touch, che gli utenti potranno ad ogni modo disabilitare.

Ed ancora, grazie a tale app sappiamo che le cuffie Samsung Galaxy Buds Live supporteranno la feature Trova i miei auricolari e potranno contare su apposite opzioni equalizzatore.

Tra le altre feature troviamo la tecnologia di AKG, un driver da 12 mm, un peso di appena 5,6 grammi per ciascun auricolare, un’autonomia di circa 5 ore.

A questo punto gli unici dettagli mancanti sono quelli relativi al prezzo ufficiale delle nuove cuffie del colosso coreano ed al loro esordio sul mercato.

Quasi certamente le nuove cuffie di Samsung saranno presentate in occasione dell’evento in programma per il 5 agosto. Ancora un po’ di pazienza, pertanto, e non avranno più segreti.