Buone notizie per i nostalgici e appassionati di oggettistica vintage: Rotary Cellphone in versione 4G è in arrivo in autunno. Justin Haupt, l’artefice, lo aveva sfoggiato mesi fa in anteprima, ma ora c’è la promessa: il via alle vendite entro settembre 2020.

Rotary Cellphone 4G in arrivo sul mercato

Per chi non avesse la più pallida idea di cosa sia, più che comprensibile, Rotary Cellphone 4G è un cellulare che emula i vecchi telefoni fissi a disco. Sa telefonare, vanta un piccolo schermo ePaper per mostrare le chiamate perse o le informazioni di contatto e poco altro: una campana meccanica per la suoneria, il supporto alla vibrazione, uno slot per schede SD per i contatti, una porta USB e niente più.

Dunque, un prodotto strampalato, di cui l’ideatore, Haupt, ne ha rilasciato i file di progettazione e le istruzioni per chi volesse costruirsene uno. Rotary Cellphone è disponibile anche in preordine, nella versione 3G, con un kit fai da te con pulsanti e cover (a 50 dollari), o solo la scheda madre (90 dollari).

Necessaria perciò una fase di montaggio per utilizzarlo, ma la versione 4G già assemblata è in arrivo nei prossimi mesi, entro settembre 2020 come anticipato, parola di Haupt.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul progetto, questo è il sito web ufficiale.

In copertina Rotary Cellphone in versione 3G

