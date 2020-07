Nel campo delle periferiche da gaming e degli accessori audio da gaming, Razer è una delle aziende più quotate sul mercato. I suoi accessori, da mouse, a tastiere, passando anche per cuffie, sono fra i più utilizzati anche in ambito professionale e abbracciano le specifiche top per offrire un’esperienza di utilizzo di primo livello. In queste ore l’azienda americana svela le cuffie da gaming Razer Blackshark V2 ed anche il modello economico, Razer Blackshark V2.

Specifiche Razer Blackshark V2

Il microfono cardioide e la tecnologia Advanced Passive Noise Cancellation sono solo alcune delle feature che rendono le cuffie Razer Blackshark V2 adatte a giocatori alla ricerca di un accessorio da gaming di alto livello. Al loro interno sono inseriti due driver da 50 mm Razer TriForce Titanium mentre è anche disponibile una scheda audio USB per una gestione audio avanzata.

“Collaborando con diversi atleti professionisti, abbiamo identificato le aree principali in cui era necessario operare per migliorare le cuffie dedicate agli e-sport: audio posizionale, chiarezza delle comunicazioni e cancellazione del rumore”, come dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della Peripherals Business Unit di Razer, indicando alcune delle aree su cui il team di sviluppo si è concentrato durante lo sviluppo del nuovo paio di cuffie.

I driver audio da 50 mm utilizzano diaframmi rivestiti in titanio che garantiscono una corretta separazione delle frequenze audio pur mantenendo una qualità cristallina dell’audio riprodotto. Assieme ad essi è presente inoltre il THX Spatial Audio compatibile con sorgenti audio 5.1 e 7.1; tramite esso viene garantita una riproduzione audio spaziale a 360°.

La scheda audio USB presenta preset addizionali per una ulteriore ottimizzazione audio: Mic Boost e Voice Gate, pensate per una migliore equalizzazione del microfono e per premiare l’output del microfono rispetto ai suoni ambientali circostanti.

I padiglioni di Razer Blackshark V2 sono in memory foam ultra morbida, traspirante e riducono al minimo anche lo sviluppo di calore per un comfort estremo dopo anche diverse ore di utilizzo. Inoltre, i THX Game Profili in arrivo il 6 agosto tramite l’applicazione Razer Synapse supportano un gran numero di titoli competitivi online fra cui: Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Valorant e Call of Duty: Modern Warfare.

Venendo infine al modello entry level Razer Blackshark V2 X, esse mantengono alcune delle caratteristiche che abbiamo visto per il modello di punta. Le cuffie integrano driver Razer TriForce da 50 mm non al titanio e offrono una sola entrata jack da 3,5 mm invece della scheda audio USB. Resta però presente il microfono cardioide Razer HyperClear e l’Advanced Passive Noise Cancellation.

Prezzo e disponibilità Razer Blackshark V2 e V2 X

Le cuffie Razer Blackshark V2 sono disponibili al prezzo di 109,99 euro, mentre il modello entry level Razer Blackshark V2 X è disponibile al prezzo di 69,99 euro.