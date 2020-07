Secondo le stime di Sensor Tower, Niantic celebra il quarto anniversario di Pokémon GO superando i 3,6 miliardi di dollari in termini di spesa globale dei giocatori dal lancio avvenuto il 6 luglio 2016, inoltre il nuovo spot dedicato al Pokémon Go Fest 2020 è diretto da Rian Johnson.

Pokémon GO supera quota 3,6 miliardi di dollari di incassi

Pokémon GO ha fatto da apripista per i giochi basati sulla posizione e fino a ora è il leader indiscusso della categoria con gli sfidanti che pur con buoni riscontri di fatturato restano ancora lontani.

Tra questi vale la pena menzionare Dragon Quest Walk di Square Enix che ha generato oltre 540 milioni di dollari in spese da parte dei giocatori dal suo lancio a settembre 2019, Jurassic World Alive di Ludia con 76,5 milioni di dollari, Let’s Hunt Monsters di Tencent che ha raccolto quasi 70 milioni di dollari su iOS solo in Cina.

Gli Stati Uniti hanno dimostrato di essere il paese più redditizio per Pokémon GO dove ha generato quasi 1,3 miliardi di dollari, pari al 35,4% della spesa dei giocatori, mentre il Giappone è al secondo posto e la Germania completa il podio.

A oggi Pokémon GO ha accumulato 576,7 milioni di download unici in tutto il mondo, di cui 105,2 milioni negli USA (18,2%), quasi 63 milioni di download in Brasile e oltre 36 milioni di installazioni in Messico.

Google Play Store e Apple Store ringraziano per i proventi ottenuti rispettivamente dagli oltre 450 milioni di download, pari al 78,3%, e dai 125,4 milioni di installazioni, pari al 21,7%.

Nemmeno la pandemia da Coronavirus è riuscita a rallentare la macchina da soldi di Niantic, in quanto nella prima metà del 2020 Pokémon GO ha già generato 445,3 milioni di dollari, instradandosi per eguagliare o addirittura superare il record raggiunto nel 2019 di 905 milioni di dollari a livello globale.

Il nuovo spot del Pokémon GO Fest 2020 è diretto da Rian Johnson

Pokémon GO fonde il mondo reale e quello virtuale e questa sensazione si manifesta in un nuovo spot di 30 secondi diretto da nientemeno che Rian Johnson, noto soprattutto per film come Cena con delitto (Knives Out) e Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Il breve videoclip realizzato per promuovere il prossimo Pokémon Go Fest 2020 mostra i giocatori che stanno letteralmente strappando pezzi del mondo che li circonda per svelare i Pokémon nascosti ed è stato prodotto da remoto, con il team di produzione in Nuova Zelanda e Johnson che lo ha diretto da Los Angeles.

Come allenatore di Pokémon di lunga data, per Rian Johnson è stato un vero piacere lavorare con Niantic in questa nuova esperienza come direttore di una produzione in remoto.