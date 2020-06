Quest’anno il Pokémon GO Fest 2020 si svolgerà in forma virtuale e si articolerà in due giornate, ognuna delle quali offrirà un’esperienza unica agli Allenatori che potranno partecipare a entrambe le giornate dell’evento con un solo biglietto.

Ecco tutti dettagli per il Pokémon GO Fest 2020

Il Giorno 1, che si svolgerà dalle 10:00 alle 20:00 (ora locale) di sabato 25 luglio, gli Allenatori potranno approfittare dei seguenti vantaggi:

Potranno accedere a una storia di ricerca speciale disponibile solo durante la prima giornata.

Cinque habitat a rotazione presenteranno Pokémon speciali che rappresentano il tema dell’habitat.

Gli Allenatori potranno collaborare nell’arena della sfida globale unendo le loro forze per completare una sfida collettiva ogni ora.

Gli Allenatori potranno incontrare oltre 75 specie di Pokémon selvatici nei raid e completando i compiti di ricerca speciale.

Il Giorno 2, che si svolgerà dalle 10:00 alle 20:00 (ora locale) di domenica 26 luglio, gli Allenatori potranno sperimentare una sorpresa veramente particolare, quindi i titolari dei biglietti scopriranno direttamente quel giorno cosa c’è in serbo per loro, inoltre sarà disponibile un’ulteriore storia di ricerca speciale con cui divertirsi.

Per l’occasione saranno inoltre disponibili papercraft e decorazioni stampabili (scaricabili solo per un periodo di tempo limitato) che consentiranno di vitalizzare il Pokémon GO Fest 2020 per far divertire tutti gli Allenatori della famiglia.

Infine, gli Allenatori potranno godere di un’entusiasmante estate di eventi di Pokémon GO prima del Pokémon GO Fest 2020.

Tutti gli Allenatori del mondo, indipendentemente dal fatto che abbiano un biglietto per il Pokémon GO Fest 2020, potranno approfittare di tre settimane di sfide settimanali sotto forma di ricerche a tempo dedicate al festival. Completandole, gli Allenatori sbloccheranno la comparsa di ulteriori Pokémon durante il festival.

Come acquistare un biglietto per il Pokémon GO Fest 2020

I biglietti per il Pokémon GO Fest 2020 sono ora disponibili nel negozio nell’app al prezzo di 16,99 euro e possono essere acquistati seguendo questi passaggi: