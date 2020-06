Dopo avervi mostrato il design della PlayStation 5 durante l’evento dello scorso 11 giugno 2020 con tanto degli accessori che accompagneranno la console di Sony, l’attenzione di molti si è ovviamente spostata sul prezzo di listino della PlayStation 5. Dopo i rumor di inizio febbraio circa il prezzo maggiorato della console per via della implementazione di alcuni componenti hardware piuttosto costosi, si era fatta larga la convinzione che la console di Sony sarebbe potuta arrivare anche più di 500 dollari.

499,99 euro per PlayStation 5

In queste ore una immagine leak di amazon.fr potrebbe riaccendere le speranze di chi era convinto della presenza di un prezzo di listino maggiorato ma non fuori scala. Infatti, com’è possibile notare dalla immagine qui in basso, sembrerebbe che PlayStation 5 verrà svelata il prossimo 20 novembre al prezzo di 499,99 euro.

In tutta probabilità il modello in questione farebbe riferimento alla variante “standard”, ovvero munita di lettore Blu Ray, il che ci porta a credere che la versione “Digital Edition”, mostrata per la prima volta giovedì scorso, potrebbe arrivare sul mercato con un prezzo leggermente inferiore considerando l’assenza del lettore CD.

Ovviamente l’URL di riferimento alla pagina di amazon.fr è stato rapidamente rimosso, ma non così velocemente da infiammare gli animi dei milioni di giocatori in attesa di mettere le mani sulla nuova creature di Sony. Che ne pensate di questo prezzo? Acquistereste PlayStation 5 a 499 euro? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

