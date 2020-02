La penuria di componenti ha fatto lievitare i costi di produzione della console next-gen di Sony a circa 450 dollari per unità, fattore che sta complicando la determinazione del prezzo di PlayStation 5 nello scontro diretto con Xbox Series X di Microsoft.

Sony in genere finalizza il prezzo di una console a febbraio dell’anno di rilascio e inizia la produzione di massa primavera, ma questa volta sembrano esserci dei contrattempi, come riporta oggi Bloomberg.

Il costo di produzione della PlayStation 4 rilasciata nel 2013 fu stimato da IHS Markit in 381 dollari e si posizionò a un prezzo al dettaglio di 399 dollari. In proporzione, il prezzo al dettaglio di PlayStation 5 dovrebbe essere di almeno 470 dollari, una cifra che appare poco appetibile secondo l’analista Damian Thong.

Quale sarà il prezzo di Playstation 5?

Sony ha rifiutato di commentare quale sarà il prezzo di Playstation 5, in quanto la società è consapevole di quanto sarà problematico garantirsi una fornitura affidabile di memorie flash DRAM e NAND, visto che la richiesta di questi componenti è ai massimi livelli in vista degli smartphone di quinta generazione.

L’emergenza per il coronavirus non ha avuto finora alcun impatto sui preparativi per la produzione di PlayStation 5, tuttavia Sony non ha ancora deciso quante unità PlayStation 5 realizzerà nel primo anno.

Le console vengono spesso vendute a margini ridotti all’osso o addirittura sottocosto perché i produttori traggono profitto dai giochi e dai servizi di abbonamento online ricorrenti, quindi il numero di unità vendute dovrebbe essere valutato in base al numero di utenti attivi, come ha affermato l’amministratore delegato di Sony Kenichiro Yoshida.

Il team all’interno dell’unità di business di PlayStation ha affermato che un fattore chiave nel decidere il prezzo di vendita per PlayStation 5 sarà il prezzo di Xbox Series X di Microsoft che sarà noto a giugno in occasione dell’E3 di Los Angeles.