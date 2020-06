Quest’oggi Philips annuncia diverse importanti novità per quanto riguarda i prodotti Hue per la smart home. La notizia più importante è l’arrivo della lampadina smart Philips Hue White A21, ma ci sono piccoli cambiamenti anche per Philips Lightstrip Plus e Philips Hue Bloom.

Specifiche Philips Hue White A21 e Lightstrip Plus

La lampadina intelligente Philips Hue White A21 rappresenta il modello più luminoso all’interno della gamma di prodotti Hue. Infatti, arrivando a ben 1600 lumen, ovvero l’equivalente di una lampadina da 100 W, è in grado di illuminare a giorno una cucina, un garage o qualsiasi altra stanza. Resta ovviamente disponibile la funzione di controllo remoto della luminosità tramite l’applicazione mobile, ma il picco da 1600 lumen è certamente l’aspetto più importante del nuovo prodotto Philips.

Venendo poi a Philips Lightstrip Plus, proprio come la precedente generazione, permette all’utente di agganciare le luci a qualsiasi superficie. Questa variante Bluetooth non necessita di un hub per il funzionamento sebbene sia comunque in grado di supportarlo. La nuova versione permette inoltre di collegare fino a otto estensioni.

Viene poi annunciata anche una piccola novità anche per la lampada da tavolo Hue Bloom che adesso presenta una migliore luminosità (fino a 500 lumen), mentre la temperatura colore è stata incrementata da 2000 fino a 6500 K.

Prezzo Philips Hue White A21 e Lightstrip Plus

Philips Hue White A21 verrà ufficialmente lanciata il prossimo luglio al prezzo di 19,99 dollari, circa 18 euro al cambio. Per quanto riguarda Philips Lightstrip Plus si parte invece da 79,99 dollari, circa 70 auro, per due metri con l’estensione di un metro a partire da 24.99 dollari, 22 euro. Infine, Philips Hue Bloom arriverà il prossimo mese al prezzo di 69.99 dollari, pari a circa 60 euro.

