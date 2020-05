Come promesso al CES dello scorso gennaio, Signify, la società precedentemente nota come Philips Lighting, ha aggiunto il controllo vocale a Hue Play HDMI Sync Box, il dispositivo che sincronizza gli effetti delle luci intelligenti dell’azienda con le immagini riprodotte dalla TV per offrire un’esperienza di visione più coinvolgente.

Il dispositivo che sincronizza le luci con la TV era originariamente sprovvisto del controllo vocale, ma ora la funzione è finalmente disponibile come parte dell’ultimo aggiornamento software del prodotto.

Hue Play HDMI Sync Box è compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri

L’update rende il dispositivo compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant e Siri, consentendo agli utenti di accenderlo o spegnerlo, avviare o arrestare la sincronizzazione della luce, cambiare le modalità di sincronizzazione a seconda dei contenuti (video, musica e giochi) e i canali HDMI, il tutto attraverso i comandi vocali.

L’ultimo aggiornamento del software abilita anche l’illuminazione surround sincronizzata per le luci Hue a colori quando si guardano contenuti Dolby Vision o HDR10+, inoltre aggiunge a Philips Hue Play HDMI Sync Box il supporto per i telecomandi a infrarossi standard e per il telecomando universale Harmony.

Attraverso la relativa applicazione è possibile configurare i pulsanti del telecomando per controllare il Sync Box nel modo che si ritiene più adatto alle proprie esigenze.

