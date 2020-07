Euronics, nota catena nazionale di elettronica di consumo, si appresta a lanciare un nuovo volantino di offerte: “Sottocosto” sarà attivo da domani, 24 luglio, fino al prossimo 2 agosto. Tra i prodotti protagonisti delle offerte del nuovo volantino targato Euronics ce ne sono anche numerosi tech.

Insomma, se negli ultimi giorni abbiamo visto i nuovi volantini “Sottocosto” di Expert DGgroup e Gaer, adesso andiamo a scoprire il Sottocosto secondo Euronics.

Offerte “Sottocosto” di Euronics (24 luglio – 2 agosto 2020)

Prima di entrare nel merito delle offerte, una premessa doverosa: Euronics garantisce la possibilità di pagamento in 20 rate a tasso zero per tutti gli acquisti di importo pari o superiore a 299 euro.

Passiamo adesso ai prodotti tecnologici in offerta, già suddivisi in base alla categoria di appartenenza per rendervene più comoda la consultazione.

Smartphone in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Tablet e PC in offerta da Euronics

Samsung Galaxy Tab S6 Lite LTE a 379 euro

Huawei Mediapad T5 10 a 179 euro

Apple MacBook Air 2020 a 1299 euro

HP All in one a 699 euro

Smart TV in offerta da Euronics

Samsung smart TV 50TU7172U 50″ 4K a 349 euro

Samsung smart TV 65TU7070U 65″ 4K a 599 euro

Samsung smart TV QLED 65″ 4K a 1599 euro

Samsung smart TV QLED 55″ 4K a 999 euro

Sony Smart TV 75″ 4K a 999 euro

Queste e tutte le altre offerte del volantino “Sottocosto” di Euronics – comprensive di biciclette e monopattini elettrici, grandi e piccoli elettrodomestici – sono visibili nella galleria seguente.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Leggi anche: Ecco monopattini e biciclette elettriche da acquistare con il bonus mobilità elettrica