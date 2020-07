Il volantino Sottocosto Expert che abbiamo visto giusto ieri arriva anche nei punti vendita del gruppo Gaer: all’interno possiamo trovare qualche differenza, ma la quantità di offerte rimane sempre quella. Andiamo a scoprire insieme le occasioni più interessanti disponibili dal 24 luglio al 2 agosto 2020 in 81 negozi sparsi per l’Italia.

Le offerte del Sottocosto Expert Gaer

Questa volta stiamo parlando dei punti vendita del gruppo Expert Gaer, ma le offerte del volantino Sottocosto rimangono molto numerose, anche se a tratti differenti rispetto a quelle che abbiamo visto ieri. Permangono sconti su smartphone, TV, PC, wearable, tablet e videogiochi, senza dimenticare la presenza di tanti elettrodomestici in promozione.

Ecco le offerte più interessanti da tenere d’occhio.

Offerte smartphone e wearable Expert

Offerte TV Expert

Samsung QLED 4K Q90T a 1599 euro (con Galaxy S10 o soundbar Q60T in omaggio);

Samsung LED 4K UE65RU8000 a 599 euro;

Panasonic OLED 4K 55GZ950 a 1159 euro;

Sharp LED 4K 64LB5EA a 499,90 euro;

Sony LED 4K KD55XG7096 a 499 euro;

LG LED 4K 49UM7050 a 349 euro.

Offerte informatica Expert

notebook Lenovo Yoga C640-13IML a 799 euro;

notebook Huawei Matebook D15 a 599 euro;

notebook Lenovo Ideapad 3 AMD Ryzen 7 8/256 GB a 599 euro;

notebook Lenovo Ideapad 3 512 GB SSD a 399 euro;

tablet Huawei MediaPad T5 10 4G a 199 euro;

tablet Samsung Galaxy Tab A Wi-Fi a 169 euro;

tablet Lenovo Tab M10 4G a 139 euro;

monitor HP LED 24F a 99 euro.

Altre offerte Expert

monopattino elettrico Ducati Pro-1 Plus a 349,90 euro;

volante Logitech G29 PS4/PC + F1 2020 PS4 a 299,95 euro;

PS4 Slim 500 GB a 249,90 euro;

videocamera GoPro Hero 7 a 149,90 euro;

speaker portatile JBL Go 2 a 24,90 euro.

Per sfogliare il volantino completo di Expert Gaer avete a disposizione la galleria qui in basso. Se avete nelle vicinanze un negozio Expert Iperal (quasi tutti in provincia di Sondrio), sappiate che potreste trovare qualche differenza all’interno del volantino Sottocosto (come ad esempio Samsung Galaxy S5e LTE a 479 euro).