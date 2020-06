Oggi, 18 giugno 2020, Euronics – una delle più note catene italiane di elettronica di consumo – lancia il nuovo volantino “Speciale Audio-Video” nell’ambito dell’iniziativa promozionale “Black Friday d’estate. L’Italia Riparte con gli sconti”.

Come si intuisce facilmente dal titolo del volantino, che sarà attivo fino al 1 luglio prossimo, le offerte sono incentrate principalmente sulle smart TV.

Offerte “Speciale Audio-Video” di Euronics (18 giugno – 1 luglio 2020)

Senza ulteriori indugi, passiamo subito alle offerte del nuovo volantino “Speciale Audio-Video” di Euronics.

Smart TV in offerta da Euronics

Prodotti Audio in offerta da Euronics

Queste ed altre offerte sono disponibili sul sito ufficiale di Euronics a questo link. Intanto eccovi il volantino “Speciale Audio-Video” integrale da sfogliare.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto!

Potrebbe interessarti anche: Migliori smart TV di Giugno 2020: ecco i nostri consigli