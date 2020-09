Torniamo a parlare di Euronics, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, e più precisamente dei punti vendita del gruppo Bruno, dove è attivo da ieri il nuovo volantino “Calcio d’inizio”, che sarà disponibile fino al 30 settembre 2020.

Sono giorni molto caldi dal punto di vista delle offerte, vi abbiamo presentato da poco quelle di Amazon, Trony, eBay ed Expert. Adesso invece è il turno del nuovo volantino di Euronics Bruno.

Offerte “Calcio d’inizio” di Euronics Bruno (14 – 30 settembre 2020)

Prima di entrare nel merito delle offerte previste, è bene precisare che molte sono disponibili anche online (ma a prezzi spesso diversi), pertanto, ove presente, vi riporteremo il link allo store online ufficiale di Euronics.

Come specificato nella prima pagina del volantino, inoltre, i clienti hanno la possibilità di richiedere il finanziamento a Tasso Zero in 10 o 20 rate (a seconda degli articoli), con prima rata da gennaio 2021.

Passiamo adesso alle offerte del volantino già suddivise per categoria.

Smartphone in offerta da Euronics

Wearable in offerta da Euronics

Huawei Freebuds Pro a 179 euro

Huawei Watch Fit a 129 euro

Huawei Freebuds 3 a 119 euro

Huawei Band 4 a 34,90 euro

Samsung Galaxy Fit a 69,99 euro

Computer e tablet in offerta da Euronics

Le offerte del volantino di Euronics Bruno comprendono anche numerose smart TV, come ad esempio la SAMSUNG – UE55TU8500UXZT a 599 euro, e tanti elettrodomestici. Potete sfogliare il volantino completo tramite la galleria seguente oppure tramite questo link al sito ufficiale:

Offerte “Calcio d’inizio” di Euronics Bruno (14 – 30 settembre 2020)

