Se alla montagna preferite il mare, dopo la promozione della scorsa settimana Trony propone “Un mare di occasioni”, con tantissime offerte su smartphone, PC, TV, wearable ed elettrodomestici. Andiamo a scoprire gli sconti più interessanti disponibili fino al 18 settembre 2020.

Le offerte Trony online fino al 18 settembre 2020

Come di consueto Trony offre la consegna gratuita sui prodotti evidenziati sul sito e il pagamento a tasso zero in 20 rate mensili per i prodotti contrassegnati da almeno 399 euro. Senza perdere tempo vediamo subito le offerte migliori di “Un mare di occasioni” Trony:

Offerte smartphone e wearable online Trony

Offerte informatica online Trony

Samsung Galaxy Book Ion a 1399 euro;

Samsung Galaxy Tab S5e LTE a 449 euro;

ASUS FX505DU-BQ124T a 1199 euro;

Acer SF313-52-5770 a 949 euro.

Offerte TV Trony

Samsung QLED QE65Q95T a 2099 euro;

Samsung QLED QE55Q70T a 865 euro;

Sony LED KD49XH8596 a 795 euro;

Panasonic LED TX-65GX810E a 695 euro;

Philips LED 65PUS6554 a 595 euro;

LG LED 55UM7050 a 365 euro.

Altre offerte online Trony

Canon EOS M100 a 390 euro;

Canon PowerShot SX 432 a 230 euro;

soundbar Samsung HW-Q70R a 325 euro;

Polaroid Snap Touch a 145 euro;

Polaroid POP a 130 euro;

Queste dunque le offerte più interessanti di Trony, disponibili online fino al 18 settembre 2020 (qui l’iniziativa completa). Se non siete soddisfatti potete dare un’occhiata ad altre promozioni attive a questo link e seguirci sul nostro canale Telegram Prezzi.tech.

