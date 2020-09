Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare un nuovo volantino specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup: “Rottamazione GreenTech” sarà attivo nei punti vendita aderenti a partire dal 14 e fino al prossimo 28 settembre 2020.

Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato delle nuove offerte dei vari rivenditori sia fisici che online, oggi tocca ad Expert, con un volantino che vi presentiamo in anteprima.

Offerte “Rottamazione GreenTech” di Expert DGgroup (14 – 28 settembre 2020)

Partiamo col dire che questo nuovo volantino Expert DGgroup non è ancora attivo – il periodo di validità è quello citato in apertura – e che è incentrato sullo “Sconto GreenTech“: su tutti i prodotti presenti nel volantino viene applicato uno sconto che può arrivare fino ad un massimo di 500 euro.

In aggiunta a questo, Expert prevede la possibilità di pagare in 10 rate a tasso zero, con prima rata a 30 giorni, gli acquisti di importo compreso tra 200 e 5.000 euro.

In alcuni casi è prevista una possibilità di risparmio ulteriore attraverso l’acquisto in bundle, come nel caso dell’accoppiata lavatrice e asciugatrice Hotpoint in prima pagina: la prima è scontata a 359 euro, la seconda a 449 euro, ma in coppia costano 699 euro.

Fatte queste doverose premesse, passiamo adesso alle offerte del volantino Expert “Rottamazione GreenTech”, già suddivise in base alla categoria di appartenenza dei prodotti per una più agevole consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Samsung Galaxy Watch a 199,90 euro

Garmin Forerunner 35 a 119 euro

Huawei Watch Fit + Huawei Smart Scale a 129,90 euro

LG EarBuds HBSFN6ABEUBK a 149,90 euro

Samsung Galaxy Buds a 99,90 euro

Huawei Freebuds 3i a 89 euro

Computer e tablet in offerta da Expert

Lenovo Ideapad 3 i3 a 499 euro

Lenovo Ideapad 5 i5 a 699 euro

Lenovo Yoga C640 a 899 euro

Lenovo Legion 5 a 1.599 euro

Lenovo Ideacentre a 649 euro

Huawei MateBook 14 a 899 euro

Huawei MateBook D 14 a 649 euro

ASUS ZenBook 13 a 1.199 euro

HP Pavilion X360 Modern a 599 euro

Acer Aspire 3 a 399 euro

ASUS S512JF-EJ014T con i5 a 649 euro

Lenovo Tab M10 a 119 euro

Lenovo Tab M10 Plus a 199 euro

Samsung Galaxy Tab A a 199 euro

Huawei MatePad T10S + Huawei WiFi AX3 a 229 euro (WiFi) e 279 euro (LTE)

Smart TV in offerta da Expert

Samsung 55″ UHD 4K U555TU7170 a 429 euro

Samsung QLED UHD 8K 65″ Q800T a 3.299 euro

Samsung Grystal UHD 4K 75″ TU8070 a 1.249 euro

Philips OLED UDH 4K 55″ 55OLED804 a 1.299 euro

LG OLED UHD 4K 55″ OLED55CX6LA a 1.699 euro

Panasonic OLED UHD 4K 55″ TX55GZ950E a 1.199 euro

Sony UHD 4K 43″ KD43XH8096BAEP a 649 euro

Hisense UHD 4K 65″ 65A7320Fa 599 euro

LG UHD 4K 55″ 55UN74006LB a 549 euro

Sony OLED UHD 4K 48″ KD48A9BAEP a 1.799 euro

Philips UHD 4K 50″ 50PUS7855 a 499 euro

Monopattini elettrici in offerta da Expert

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a 529 euro

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S a 429 euro

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential a 299 euro

Il volantino “Rottamazione GreenTech” di Expert DGgroup comprende anche numerosi elettrodomestici grandi e piccoli e altro, potete sfogliarlo integralmente nella galleria seguente.

