Continuano a susseguirsi le offerte su Amazon, quest’oggi 15 settembre in particolare sulla categoria dei dispositivi wearable, degli indossabili, con tantissime promozioni su prodotti molto interessanti. Come sempre si tratta di sconti reale, da noi verificati, dato che monitoriamo costantemente i prezzi e riusciamo a indicarvi i prodotti in offerta da quelli no.

Offerte Amazon del 15 settembre 2020

Partiamo dalle Amazfit Buds, delle cuffie True Wireless perfette per lo sport dato che hanno la peculiarità di riuscire a misurare il battito cardiaco direttamente dall’orecchio. Basta quindi indossarle per ascoltare la musica e contemporaneamente misurare l’intensità dello sforzo fisico. Molto valide e oggi in sconto del 35% scendendo dai 99,99 Euro di listino a 69,99 Euro su Amazon. Una volta aperta la pagina dovete selezionare il checkbox “Applica lo sconto” che trovate subito sotto al prezzo.

Restando nella categoria dei wearable ci sono tre smartband in offerta, una più valida dell’altra. Partiamo da quella che reputiamo avere il miglior rapporto qualità prezzo ovvero Xiaomi Mi Band 4 che viene offerta al prezzo di 22,49 Euro invece di 34,99 Euro, sempre su Amazon.it. La reputiamo tale in quanto la nuova Xiaomi Mi Band 5 ha poche migliorie ma se cercate un prodotto più recente sappiate che anch’essa è in offerta, scendendo dai 39,99 Euro di listino a 32,17 Euro.

In alternativa c’è anche un’ottima offerta su Honor Band 5 che, grazie ad un coupon sconto mirato, è disponibile a 24,50 Euro invece di 34,99 Euro (link acquisto). Il codice sconto da inserire in fase di acquisto è: ZIGYO5NK.

Per chi invece è alla ricerca di un nuovo smartphone, ecco una selezione dei prodotti più interessanti il cui prezzo è in continua discesa: