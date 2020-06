La stampa 3D è sempre più diffusa anche a livello amatoriale, e a questo contribuiscono anche i prezzi delle stampanti commerciali, sempre più abbordabili a fronte di funzioni sempre più evolute.

Ne è un chiaro esempio Creality 3D Ender-3X, che troviamo in promozione su eBay a un ottimo prezzo, inferiore ai 200 euro. Si tratta di una stampante in kit di montaggio per ridurre gli ingombri durante la spedizione, che può essere assemblata in pochi minuti seguendo le semplici istruzioni incluse nella confezione.

Nel malaugurato caso in cui la corrente dovesse mancare durante una stampa, la parte mancante verrà ripresa autonomamente al ritorno della corrente. Le dimensioni sono decisamente contenute, 440 x 410 x 465 mm con uno spazio per la stampa di 220 x 220 x 250 mm e un peso di circa 8 Kg.

La velocità massima di spostamento della testina è di 180 mm/s, ed è possibile realizzare strati di spessore compreso tra o,1 e o,4 mm, con una precisione di o,1 mm. Non manca un display per la gestione della stampante, con la possibilità di caricare i file di stampa tramite una microSD.

Il piatto di stampa può raggiungere i 110 gradi in circa 5 minuti, per una stampa veloce senza lunghe attese e il sistema di cuscinetti lineari garantisce stampe fluide e molto silenziose. Ottima anche la stabilità strutturale, grazie alle guide che garantiscono un posizionamento preciso dei componenti e una stampa ad alta precisione.

Potete acquistare la stampante su eBay utilizzando il link sottostante.

