Rieccoci all’appuntamento mensile con i nuovi giochi di PlayStation Now in arrivo a maggio 2020. Dalle pagine del blog relativo Sony ha annunciato una manciata di ore fa i nuovi titoli che entrano a far parte del catalogo del servizio online, che mette a disposizione centinaia di titoli per PlayStation 3 e PlayStation 4, disponibili in streaming pagando un abbonamento mensile di 9,99 euro.

I nuovi arrivi di maggio 2020 nel catalogo di PlayStation Now

Sono tre le new entry del mese di maggio 2020 di PlayStation Now: Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, The Evil Within 2 e Get Even.

Per quanto riguarda il primo, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, parliamo di uno sparatutto multiplayer tattico, sviluppato da Ubisoft, particolarmente noto e giocato da una community sempre crescente. È disponibile per il download su PS4 e in streaming fino a lunedì 2 novembre 2020.

The Evil Within 2, è invece un gioco survival horror giapponese, sviluppato da Tango Gameworks e disegnato da Shinji Mikami. Mentre Get Even, infine, è un videogioco thriller psicologico, uno sparatutto realistico in prima persona che mixa i generi, sviluppato da The Farm 51.

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a leggere il comunicato ufficiale, accennato in esergo che trovate qui.

