Nokia si riaffaccia sul mercato dei smart TV con l’arrivo del nuovo modello da 43 pollici con pannello 4K Ultra HD. Caratterizzata come sempre da un prezzo di listino estremamente competitivo, il TV è attualmente commercializzato in esclusiva su Flipkart e quindi indirizzato al mercato indiano.

Specifiche Nokia smart TV 43 pollici

L’aspetto estetico dello smart TV di Nokia da 43 pollici offre un pannello piuttosto ampio con cornici estremamente sottili. L’unica sezione del TV in cui è presente una cornice leggermente più spessa è quella inferiore, ma solo perché lì in basso trova posto lo speaker da 24 W con tecnologia DTS TruSurround e Dolby Audio realizzato in collaborazione con JBL.

Il pannello dello smart TV di Nokia è da 43 pollici con risoluzione 4K UHD da 3840 x 2160 pixel, 178° di angolo di visuale, luminosità massima paria a 400 nits, contrast ratio pari a 1200:1, supporto Dolby Vision, tecnologia MEMC e supporto all’illuminazione intelligente. Nokia smart TV da 43 pollici abbraccia la piattaforma Android TV 9.0 Pie con tanto di supporto a Google Assistant e Chromecast integrato, il che apre il prodotto all’incredibile universo di applicazioni presenti su Google Play Store.

Caratteristiche tecniche Nokia smart TV 43 pollici

pannello da 43 pollici 4K UHD da 3840 × 2160 pixel;

Dolby Vision, tecnologia MEMC e Intelligent Dimming;

processore PureX quad core da 1 GHz con GPU Mali 450MP4, 2,25 GB di RAM e 16 GB di storage;

Android TV 9.0 Pie;

connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0, 3 porte HDMI, 1 porta USB 2.0, 1 porta USB 3.0, 1 porta Ethernet;

speaker inferiore da 24 W in collaborazione con JBL con supporto Dolby Audio e DTS TruSurround.

Prezzo Nokia smart TV 43 pollici

Lo smart TV di Nokia da 43″ è attualmente disponibile a questo link di Flipkart al prezzo di 31.999 rupie indiane, circa 380 euro al cambio. La commercializzazione partirà solo dal prossimo 8 giugno, mentre gli utenti Citi Credit potranno sfruttare uno sconto pari a 1500 rupie indiane, circa 20 euro, per l’acquisto.

Potrebbe interessarti anche: migliori smart TV