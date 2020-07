Segway by Ninebot ha appena presentato Ninebot Kickscooter ES1L. Il nuovo monopattino elettrico dell’azienda in mano a Xiaomi è di fatto una variante lite di Ninebot Kickscooter ES1 che finora ha fatto registrare delle vendite soddisfacenti.

La sensazione che Ninebot Kickscooter ES1L sia stato progettato sulle esigenze dei più giovani viene suggerita dalla colorazione scelta per le rifiniture: le manopole, i parafanghi ed i dettagli in un arancione sgargiante rivitalizzano il grigio “serioso” che caratterizza il Kickscooter ES1 da cui deriva, strizzando l’occhio ad un pubblico a cui non dispiace attirare gli sguardi.

Il Ninebot Kickscooter ES1L mutua dal fratello maggiore tutti gli elementi caratterizzanti: la costruzione in alluminio aeronautico che contiene il peso a soli 11 kg nonostante la portata di 100 kg, le ruote piene da 8 pollici che cancellano il rischio di forature accoppiate all’ammortizzatore sopra la ruota anteriore per smorzare le sconnessioni, il sistema “One-push” per piegarlo rapidamente e le tante chicche alla base del successo commerciale.

Identica la velocità massima di 20 km/h, così come il motore brushless da 250 watt nominali e 500 watt di picco, la pendenza massima affrontabile del 10% ed il LED anteriore da 1,5 watt che viene in soccorso quando la luce cala; inferiore di 5 km l’autonomia, con 20 km di percorrenza dichiarata. Apprezzabile invece che sia stato compiuto uno sforzo ulteriore sull’impermeabilizzazione, certificata su Ninebot Kickscooter ES1L IPX6.

Ninebot Kickscooter ES1L verrà venduto nei prossimi giorni in Cina per 1.599 yuan, circa 200 euro al cambio. Difficile che in Europa venga proposto a queste cifre, ma se dovessimo scommettere una moneta la punteremmo sui 299 euro di listino, visti i 349 euro necessari per il Kickscooter ES1.

