Lanciato lo scorso autunno, Motorola Moto 360 2019 è pronto a fare il suo esordio ufficiale in Europa, partendo da Amazon, ove è disponibile a 299,90 euro in tre colorazioni (Black, Grey e Rose Gold).

Ricordiamo che si tratta di uno smartwatch che si caratterizza per un design elegante e curato, forte di un display OLED circolare da 1,2 pollici con risoluzione di 390 x 390 pixel (327 PPI) con modalità always-on, una cassa in acciaio inossidabile e una corona girevole.

Le principali feature di Motorola Moto 360 2019

Basato su Wear OS by Google, lo smartwatch di Motorola può contare su un processore Qualcomm Snapdragn Wear 3100, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria integrata, una scocca impermeabile (resistenza fino a 3 ATM), un sensore HR per la rilevazione del battito cardiaco e una batteria da 355 mAh (dovrebbe garantire un giorno intero di utilizzo, con la capacità di ricaricarsi completamente in un’ora).

Per ulteriori informazioni sullo smartwatch di Motorola vi rimandiamo al sito ufficiale mentre se lo volete acquistare potete andare sulla pagina dedicata su Amazon:

