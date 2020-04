Il Comune di Milano ha scelto Satispay come uno dei due metodi di erogazione per i buoni spesa, misura di sostegno alle famiglie messa in piedi per l’emergenza COVID-19.

Satispay è un’applicazione per smartphone che racchiude un servizio di pagamento per pagare nei negozi, acquistare servizi e scambiare denaro con facilità. L’app è collegata ad un codice IBAN, ed è compatibile sia con gli smartphone Android che iOS.

I buoni spesa a Milano arrivano con Satispay

I beneficiari dei buoni spesa potranno quindi scegliere, al momento della domanda, l’erogazione su carta prepagata Mastercard oppure tramite Satispay; l’applicazione consente di abbattere i costi di distribuzione e di trasferire ai cittadini l’intero valore dei fondi stanziati in modo immediato attraverso un vero e proprio borsellino elettronico.

Per l’utilizzo dei buoni spesa, basterà effettuare il login nell’applicazione Satispay inserendo il proprio numero di telefono e l’indirizzo e-mail (non è necessario collegare il proprio conto corrente per questo uso): sarà quindi possibile spendere il buono presso gli oltre 300 punti vendita di alimentari della città che aderiscono al circuito.

Tra i vantaggi di Satispay, oltre alla facilità d’uso, vi è il “cashback”, che permette di ricevere un piccolo rimborso sulle spese effettuate, e il nuovo servizio “Consegna e Ritiro”, che permette agli esercenti di ricevere gli ordini telefonicamente, richiedere e accettare i pagamenti tramite l’app e preparare la merce per il ritiro.