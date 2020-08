Xiaomi sta lanciando una nuova versione del cacciavite elettrico di precisione MIJIA Electric Precision Screwdriver che si distingue dal modello precedente per la presenza di una porta di ricarica USB Type-C.

Il nuovo kit Mijia Electric Precision Screwdriver viene fornito con 24 inserti in acciaio e integra un meccanismo interamente in metallo e un potente motore magnetico che può raggiungere una velocità massima di 200 rpm.

Sull’impugnatura sono presenti due pulsanti soft-touch che permettono di passare rapidamente dalla rotazione in senso orario a quella antioraria, mentre la parte superiore del manico può essere ruotata per commutare la coppia tra 0,05 Nm, indicata per smartphone, occhiali e altri prodotti con viti di precisione, e 0,2 Nm, più adatta per svitare le viti di laptop, altoparlanti intelligenti e altri apparecchi elettronici.

La batteria integrata da 350 mAh può essere utilizzata per serrare o allentare fino a 400 viti e può essere ricaricata completamente in 160/200 minuti tramite la porta USB Type-C alloggiata nella parte superiore dell’impugnatura.

I 24 inserti forniti a corredo del kit Mijia Electric Precision Screwdriver sono: PH000, PH00, PH0, PH1, SL1.5, SL2.0, H0.7, H0.9, H1.5, H2.0, P2, P5, 2.3, W1.5, Y0.6, Y1, T2 , T3, T4, T5H, T6H, T8H, T9H e T10H.

Xiaomi afferma che il cacciavite elettrico di precisione include tre protezioni di sicurezza, inclusa la protezione da sovraccarico, e che è stato sottoposto a 13 test di sicurezza della batteria.

Il nuovo cacciavite MIJIA Electric Precision Screwdriver Kit è in vendita in Cina sulla piattaforma Youpin al prezzo di 169 yuan (circa 20 euro) e potrebbe diventare presto disponibile anche attraverso i principali importatori.

