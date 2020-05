Tre mesi dopo aver lanciato il modello precedente Xiaomi torna sul mercato con un nuovo cacciavite elettrico, evoluto e funzionale. Si chiama Xiaomi MIJIA 16-in-1 Electric Screwdriver, e ha alcuni vantaggi rispetto al predecessore.

Oltre a includere 16 inserti, una varietà decisamente maggiore rispetto a quanto avvenuto con la versione originale, il nuovo cacciavite elettrico targato Xiaomi può contare su un ingranaggio a 45 denti ancora più preciso, che consente di ottenere una forza superiore.

A prima vista gli inserti sembrano solo8, ma con una ingegnerizzazione sapiente Xiaomi ha unito due inserti, una soluzione che permette di risparmiare spazio e di alloggiare il tutto nel manico del cacciavite. Nella confezione di vendita viene inoltre fornita una prolunga rimovibile da 110 mm, per raggiungere anche le viti più ostiche da rimuovere.

La forma ottagonale e il rivestimento in gomma morbida garantiscono un’ottima presa e durabilità. Il nuovo cacciavite elettrico è già in vendita in Cina al prezzo di 99 yuan, circa 12.5 euro, e potrebbe arrivare a breve presso i principali importatori cinesi di elettronica.

Più lontano nel tempo sembra invece l’arrivo ufficiale nel nostro Paese, ammesso che Xiaomi decida di continuare ad ampliare la propria offerta in Italia.