Ci sono strumenti che siamo abituati a vedere quasi esclusivamente negli ospedali e il pulsossimetro è uno di questi. Eppure è molto utile anche in casa, sia per gli anziani che per i più piccoli, ma anche per chi fa sport e vuole avere un’idea del proprio stato di salute.

Le due soluzioni in offerta oggi su eBay differiscono principalmente per la tipologia dello schermo, ma le funzioni offerte sono le medesime. In sostanza il pulsossimetro permette di misurare, oltre alla frequenza cardiaca, anche la percentuale di ossigeno nel sangue.

Il primo modello che vi proponiamo oggi dispone di uno schermo OLED con colorazione rossa, che indica con grandi cifre, molto ben visibili anche da persone anziane, sia il valore SpO2 relativo all’ossigenazione sia la frequenza cardiaca. Una volta indossato è sufficiente premere il tasto di accensione e attendere qualche secondo affinché la misurazione venga effettuata.

Le dimensioni compatte permettono di tenerlo in tasca senza alcun problema, per averlo sempre a disposizione in qualunque momento della giornata. L’alimentazione avviene tramite due batterie stilo (AAA) che garantiscono un’autonomia di diversi mesi.

Potete acquistare il dispositivo su eBay utilizzando il link sottostante, con sconti per acquisti multipli.

Il secondo modello che vi proponiamo dispone sempre di un display verticale in grado di visualizzare in forma grafica l’andamento del battito cardiaco. In questo caso non ci sono varianti di colore tra cui scegliere, né per lo chassis né per lo schermo. Entrambi richiedono due batterie AAA per il funzionamento (non incluse nella confezione) e garantiscono parecchi mesi di autonomia, anche se il dato può variare in base alla frequenza di utilizzo.

A seguire il link per l’acquisto su eBay:

