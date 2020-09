Durante i mesi di quarantena, come sappiamo, è aumentato parecchio l’utilizzo delle piattaforme di streaming video a pagamento. Il settore, già in crescita, ha vissuto un vero boom durante il lockdown, e Altroconsumo ha deciso di coinvolgere migliaia di utenti per stilare la classifica dei servizi di streaming video più amati dagli italiani: andiamo a scoprire tutto.

I migliori servizi di streaming video a pagamento per gli italiani: la classifica

L’indagine ha coinvolto più di 18.000 persone, chiamate a valutare dodici servizi di streaming video a pagamento considerando diversi aspetti, tra i quali la qualità video e i contenuti a disposizione. Il vincitore è Netflix, dal quale gli utenti hanno ritenuto ricavare la migliore esperienza: si tratta dell’unica piattaforma a raggiungere la “soddisfazione ottima” (che richiede almeno 75 punti su 100 su Altroconsumo), grazie a qualità delle immagini, versatilità e stabilità.

Il secondo posto è a pari merito: a condividerlo sono Amazon Prime Video e Apple TV+, che sono stati capaci di raggiungere 73 punti su 100. Il primo, offerto agli abbonati ad Amazon Prime, ottiene valutazioni ottime o buone un po’ ovunque, ma si attesta sul livello medio per il catalogo, da alcuni ritenuto non troppo sostanzioso; il servizio Apple viene particolarmente apprezzato per la qualità di visione (la migliore della classifica), ma piuttosto prevedibilmente non soddisfa per l’ampiezza del catalogo, nonostante il prezzo mensile sia contenuto (4,99 euro al mese).

A tenere alta la bandiera italiana ci pensa CHILI, che viene premiata dagli utenti soprattutto per la stabilità e la qualità dell’immagine. Buono anche il giudizio per Sky, sia nella versione tradizionale sia in quella offerta in partnership con Fastweb, che però non riesce a ottenere gli stessi risultati con NOW TV, che rientra nella categoria dei “mediamente soddisfacenti” con 63 punti.

Ancora più sotto troviamo Mediaset con il suo Infinity TV, che si ferma a 61 punti su 100, mentre nella parte bassa della classifica si posizionano TIMVISION, TIM Sky e Vodafone TV, che chiude con 55 punti. Terz’ultimo invece DAZN, specializzata nello streaming di eventi sportivi (tra cui la Serie A).

Siete d’accordo con i giudizi espressi dagli altri utenti? Fateci sapere qual è il vostro servizio di streaming video a pagamento preferito e perché vi trovate così bene nel solito box qui in basso.