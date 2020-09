Il calendario della Serie A 2020-2021 è stato definito, e dopo qualche settimana dal termine dell’ultima, atipica, stagione, mancano già pochi giorni alla partenza del nuovo campionato di calcio. Avete paura di perdervi il calcio d’inizio? Scopriamo insieme dove vedere le prime quattro giornate di Serie A tra Sky e DAZN, in modo che vi possiamo organizzare per tempo.

Dove vedere le prime partite di Serie A 2020-2021, Sky o DAZN

Dopo una stagione decisamente travagliata, il campionato di Serie A si prepara a ripartire, pur senza tornare alla normalità (almeno non in questo inizio di stagione). Le partite 2020-2021 saranno ancora una volta disponibili su Sky e DAZN, che si divideranno anche quest’anno le 10 sfide di ogni turno: dove vedere le prime quattro giornate di Serie A dunque? Le partite seguenti saranno trasmesse su DAZN (clicca qui per abbonarti):

1a giornata Hellas Verona – Roma (19 settembre 2020, ore 20:45) Parma – Napoli (20 settembre 2020, ore 12:30) Genoa – Crotone (20 settembre 2020, ore 15:00)

2a giornata Inter – Fiorentina (26 settembre 2020, ore 20:45) Spezia – Sassuolo (27 settembre 2020, ore 12:30) Hellas Verona – Udinese (27 settembre 2020, ore 15:00)

3a giornata Udinese – Roma (3 ottobre 2020, ore 20:45) Atalanta – Cagliari (4 ottobre 2020, ore 12:30) Lazio – Inter (4 ottobre 2020, ore 15:00)

4a giornata Crotone – Juventus (17 ottobre 2020, ore 20:45) Bologna – Sassuolo (18 ottobre 2020, ore 12:30) Spezia – Fiorentina (18 ottobre 2020, ore 15:00)



Tutti gli altri match di queste prime quattro giornate saranno invece trasmessi da Sky (clicca qui per attivare un abbonamento). Come ormai dovreste sapere, dallo scorso anno non è infatti più possibile assegnare i diritti della Serie A a un solo operatore. Per tutti i dettagli su come seguire tutta la stagione del campionato di calcio su Sky, NOW TV e DAZN potete seguire il link qui di seguito a Tutto.TV: