Quest’oggi è una giornata piuttosto importante per Meizu. Infatti, dopo aver presentato gli smartphone Meizu 17 e Meizu 17 Pro, l’azienda ha tolto i veli anche ad alcuni accessori piuttosto interessanti. In questa news andremo a vedere Meizu HD60, un nuovo paio di cuffie ad archetto con tecnologia ANC, e Meizu Supercharged 10000 mAh, un power bank capace di garantire la ricarica a 22,5 W.

Specifiche Meizu HD60

Mentre molte aziende si buttano a capofitto nel lancio di cuffie true wireless, le vere stelle del mercato wearable da qualche mese a questa parte, Meizu presenta le cuffie Meizu HD60. Il design è quello che ci si aspetta da un paio di cuffie ad archetto di fascia medio alta. Oltre alla presenza di due padiglioni in morbida palle, l’archetto presenta una trama in morbido tessuto pensato per garantire una buona comodità durante l’utilizzo.

Le cuffie sono caratterizzate da due driver in berillio da 40 mm con chip Bluetooth Qualcomm CSR 8675; questo si occupa delle performance audio delle cuffie ed integra anche il supporto ai codec audio aptX. Meizu HD60 sono cuffie con cancellazione attiva del rumore, mentre tramite la pressione di un piccolo switch sotto il padiglione destro è anche possibile attivare la modalità Ambient per non essere completamente tagliato fuori dai rumori quando si è fuori casa.

Meizu HD60 offre il supporto al Bluetooth 5.0 e presenta una batteria da 900 mAh in grado di offrire un’autonomia di 17 ore con singola carica tramite porta USB Type-C. Il padiglione permette anche di controllare il playback audio tramite alcuni comandi touch, oppure di attivare l’assistente vocale tramite una pressione prolungata.

Prezzo Meizu HD60

Le cuffie Meizu HD60 saranno disponibili in Cina a partire dal prossimo 11 maggio al prezzo di 1099 yuan, circa 140 euro al cambio. Al momento non vi è alcun rimando alla possibilità che le cuffie verranno lanciate anche nei altri mercati, ma vi faremo sapere nel caso in cui dovessero esserci cambiamenti in tal senso.

Specifiche Meizu Supercharged 10000 mAh

Il power bank Meizu Supercharged offre una batteria da 10000 mAh in grado di caricare dispositivi fino a 22.5 W tramite porta USB Type-C. Assieme al tasto di accensione e alla porta USB Type-A, il power bank di Meizu presenta anche un piccolo display in grado di fornire rapidamente alcune informazioni, come la percentuale della batteria residua e la potenza di output per la ricarica.

Meizu Supercharged 10000 mAh supporta appieno la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0, il che lo rende perfetto per essere affiancato agli smartphone che supportano la ricarica rapida di Qualcomm.

Prezzo Meizu Supercharged 10000 mAh

Il power bank Meizu Supercharged 10000 mAh viene proposto al prezzo di 169 yuan, circa 22 euro al cambio. Al momento non ci sono informazioni circa la disponibilità all’acquisto, ma temiamo che anch’esso sarà a disposizione dei soli utenti cinesi.