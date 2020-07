MediaWorld inaugura oggi a Milano il primo MediaWorld Tech Village al mondo, un experience center dedicato al mondo dell’innovazione tecnologica con la presenza diretta dei principali leader tech internazionali. Tra questi Samsung, Huawei, Sony, Xiaomi e OPPO: andiamo a scoprirne di più.

Il nuovo MediaWorld Tech Village offre ai visitatori un’esperienza immersiva nel mondo della tecnologia, con ben 24 “botteghe” tech gestite dai maggiori brand del settore, aree per la formazioni, per gli eventi e l’intrattenimento. Tra i marchi che hanno scelto di essere presenti al Tech Village troviamo AEG, Amazon, Apple, Bose, Dyson, Garmin, Haier, HP, Huawei, LG, Logitech, Moulinex, Nespresso, OPPO, Rowenta, Samsung, SKY, Sony, Vodafone e Xiaomi.

Le tre “botteghe” tecnologiche Samsung dedicate al Connected Living

Samsung è presente all’interno con ben tre botteghe tecnologiche (per un totale di circa 300 metri quadrati) e permetterà ai visitatori di vivere esperienze di vita connessa con le aree dedicate a Audio Video, Telefonia e Home Appliances. Lo scopo del produttore sud-coreano è quello di far scoprire al consumatore il vero significato del Connected Living, inserendolo in uno scenario in cui provare i vantaggi non solo del singolo prodotto, ma dell’intero ecosistema Samsung.

“Samsung sposa pienamente il pensiero innovativo alla base di MediaWorld Tech Village: un luogo studiato per dare valore e umanità alla tecnologia e rispondere al meglio alle esigenze del consumatore moderno. Grazie alle nostre tre “botteghe” tecnologiche, gli utenti potranno scoprire il significato del Connected Living attraverso esperienze personalizzate ed immersive, che permettano di toccare con mano i vantaggi concreti dell’ecosistema Samsung. Abbiamo scelto di essere presenti con tre spazi perché siamo in grado di offrire la più ampia gamma di prodotti connessi sul mercato, spaziando dal mobile, ai TV, elettrodomestici, per garantire una vita più semplice ai consumatori”, ha commentato Francesco Cordani, Head of Marcom di Samsung Electronics Italia.

L’ecosistema Huawei nel MediaWorld Tech Village

Huawei continua a investire per rafforzare la sua presenza in Italia e lo fa attraverso la bottega tecnologica del Tech Village MediaWorld. La casa cinese ha già investito parecchio a Milano con l’apertura del suo Huawei Customer Service Center e il Huawei Experience Store, ma non sembra avere intenzione di fermarsi.

“In Huawei crediamo fortemente nel potere dell’innovazione tecnologia a 360 gradi. Per noi è importante offrire ai nostri clienti servizi e prodotti all’avanguardia e vogliamo proporli loro in ambienti altrettanto tecnologici e funzionali che continuino e completino l’esperienza utente. Siamo orgogliosi di raccogliere questa nuova sfida e avere la possibilità, con MediaWorld, di aprire le porte ad una rinnovata esperienza commerciale. Abbiamo sviluppato un nuovo concept di “bottega” tecnologica pensando al nostro ecosistema: creando per i consumatori un’esperienza iperconnessa e senza soluzione di continuità tra gli ambienti, così come succede per i nostri dispositivi”, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

A partire da oggi, tutti i consumatori potranno vivere in prima persona questa esperienza e toccare con mano l’ecosistema Huawei.

Xiaomi offre un’esperienza IoT a 360 gradi

Anche un colosso come Xiaomi non poteva mancare all’interno del MediaWorld Tech Village inaugurato oggi a Milano. Con l’obiettivo di essere sempre più vicina alla sua community di appassionati, Xiaomi annuncia infatti il suo spazio all’interno del nuovo experience center, dove sarà possibile toccare con mano alcuni dei prodotti dell’ecosistema tech.

“In Xiaomi abbracciamo la cultura dell’innovazione sotto ogni aspetto e crediamo in un futuro in cui smartphone e prodotti IoT siano perfettamente integrati. Continueremo a lavorare con impegno per portare sul mercato sempre più prodotti dotati della migliore tecnologia a prezzi accessibili a tutti con l’obiettivo di avvicinare le persone al concetto di smart living. Ed è proprio la costante ricerca di innovazione che ci ha spinto a sposare il progetto MediaWorld Tech Village, in cui i consumatori avranno la possibilità di immergersi in un percorso esperienziale e toccare con mano la qualità dei nostri prodotti”, ha dichiarato Leonardo Liu, General Manager di Xiaomi Italia.

La nuova bottega tecnologia Xiaomi è divisa in quattro aree interconnesse: mobilità, smartphone, smart home ed entertainment. All’interno degli spazi saranno previsti format e servizi inediti, simulazioni, anteprime e consulenze esclusive.

Lo spazio espositivo Sony

Sony annuncia l’apertura di uno spazio dedicato alle tecnologie e ai prodotti che compongono l’ecosistema del gruppo, dal Digital Imaging all’Audio, dalle TV e al gaming PlayStation. La bottega tecnologica Sony è collocata al primo piano, sul perimetro del cosiddetto “Mercato”, che ospita i brand intorno a una sorta di Piazza centrale.

Si tratta di un luogo dove i consumatori possono scoprire le ultime novità in un ambiente inedito, assistiti da personale altamente specializzato: TV BRAVIA, soundbar, cuffie true wireless e non, speaker, PlayStation 4 e 4 Pro, Realtà Virtuale con PlayStation VR, fotocamere Alpha e non solo. La bottega Sony presso il MediaWorld Tech Village ospiterà anche eventi e presentazioni dei prodotti, favorendo momenti di incontro e di scambio.

OPPO inaugura a Milano il suo shop-in-shop

Tra le aziende in prima linea al MediaWorld Tech Village anche OPPO, che inaugura il suo esclusivo shop-in-shop. L’area è stata progettata per offrire agli utenti un’esperienza immersiva nella tecnologia del brand e per instaurare una relazione con i clienti, sviluppando format e servizi inediti e mettendo a disposizione consulenze, anteprime e non solo.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare il nostro esclusivo shop-in-shop a Milano, soprattutto in una cornice così unica e all’avanguardia come quella del Tech Village di MediaWorld. La presenza di OPPO all’interno del nuovo experience center, conferma ancora una volta lo spirito innovativo che fa parte del nostro DNA, oltre che l’impegno continuo di OPPO per soddisfare ogni esigenza dell’utente, adottando sempre nuove soluzioni al servizio del cliente. Quello che gli utenti potranno sperimentare è la grande cura di OPPO nell’esperienza di acquisto oltre ad un primo esempio di quello che uno store monomarca possa offrire a tutti gli appassionati del brand OPPO”, ha commentato Li Ming, CEO di OPPO Italia.

Allora, avete già fatto un giro al MediaWorld Tech Village di Milano? Il nuovo centro tecnologico da 11.000 metri quadrati è situato a Milano, all’incrocio tra Viale Certosa e Viale Renato Serra, ed è il primo al mondo nel suo genere.