Nel mondo del computer, e più nello specifico in quello del gaming, esiste un piccolo grande universo di periferiche realizzate per offrire ai giocatori i più bassi tempi di risposta per avere un vantaggio sugli avversari – la cosa è ancora più eclatante nei giochi FPS in cui anche mezzo secondo fa la differenza fra essere vivi o morti. È anche per questo motivo se ad esempio la nuova serie GPU Nvidia RTX 30 è addirittura in grado di supportare i nuovi display a 360 Hz.

Fino a 25000 DPI

In tal senso in queste ore Logitech annuncia una importante novità per alcuni mouse di fascia alta: la possibilità di sfruttare livelli di DPI da 16000 a 25000 tramite il sensore HERO (High Efficiency Rated Optical). Infatti, attraverso un semplice aggiornamento gratuito, il sensore HERO è per la prima volta in grado di registrare movimenti del mouse inferiori al micron.

Come viene indicato dai colleghi di Slashgear, i mouse Logitech in grado di abbracciare questa novità sono i seguenti:

Logitech G903 HERO;

Logitech G502 Lightspeed;

Logitech Pro Wireless;

Logitech G703 HERO;

Logitech G604;

Logitech G502 HERO;

Logitech G403 HERO.

L’update è adesso disponibile a tutti gli utenti muniti di questi mouse tramite il software Logitech G Hub.