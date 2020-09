La presentazione Nvidia era una delle più attese dell’anno e le novità che l’azienda ha mostrato non hanno certamente deluso le attese di milioni di gamer pronti ad accogliere la nuova generazione di GPU Nvidia serie RTX 30.

Specifiche e dettagli Nvidia RTX 3090, 3080 e 3070

Durante l’evento sono state annunciate le GPU Nvidia RTX 3090, Nvidia RTX 3080 e Nvidia RTX 3070, oltre ad altre interessanti novità sotto forma di software.

Nvidia RTX 3090

Nvidia RTX 3090 rappresenta l’ammiraglia della serie RTX 30, la scheda video più potente e costosa fra le tre presentate nelle scorse ore. Con un design accattivante e un aspetto che trasuda robustezza, Nvidia RTX 3090 va a prendere il posto della Titan RTX. La GPU è in grado di offrire il 50% delle prestazioni in più rispetto alla Titan RTX, arrivando addirittura a garantire 60 fps a risoluzione 8K (ovviamente per i titoli che supportano questa risoluzione).

Con 24 GB di RAM GDDR6X offre la stessa capacità della Titan RTX ma ad una velocità maggiore, merito soprattutto della particolare partnership fra Nvidia e Micron che ha permesso all’azienda di godere del know how per integrare RAM ad alta velocità.

Nvidia RTX 3080

Nvidia RTX 3080 rappresenta evidentemente la soluzione per i giocatori attualmente muniti di una RTX 2080. La scheda video monta 10 GB di RAM GDDR6X a 19 Gbps e, secondo Nvidia, dovrebbe gestire senza problemi giochi 4K a 60 fps.

Nvidia RTX 3070

Nvidia RTX 3070 è sulla carta la scheda video che molto probabilmente verrà maggiormente venduta dalla compagnia americana. Ad un prezzo estremamente competitivo – lo stesso della RTX 2070 Super -, sarebbe in grado di offrire prestazioni superiori alla RTX 2080 Ti. Se queste dichiarazioni dovessero rappresentare il vero, è molto probabile che la maggior parte dei giocatori punterà su questa scheda video per giocare in 4K o 1440p ad alti livelli.

La RTX 3070 monta 8 GB di RAM GDDR6 e dovrebbe offrire il 60% in più di velocità della RTX 2070.

Prezzo e disponibilità Nvidia RTX 3090, 3080 e 3070

Nvidia RTX 3090 sarà disponibile a partire dal 24 settembre a partire da 1549 euro; Nvidia RTX 3080 sarà disponibile dal 17 settembre a partire da 719 euro, mentre Nvidia RTX 3070 sarà disponibile dal mese di ottobre a partire da 519 euro.

Le GPU arriveranno poi nella variante overclockata da parte di alcune aziende OEM come ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY e Zotac.

Nvidia Broadcast

Assieme alle nuove Nvidia RTX 3090, 3080 e 3070, la compagnia ha presentato anche alcune applicazioni pensate per i gamer e non solo. Nvidia Broadcast è quella che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico, se non altro per le numerose feature che potrebbero fare comodo ai tanti streamer su Twitch e sulle altre piattaforme.

Nvidia Broadcast sfrutta la potenza della IA per mettere a disposizione di tutti alcune feature come la riduzione del rumore di fondo, la visualizzazione di immagini in background senza bisogno del green screen, “auto framing” della webcam e molto altro. Molto particolare quest’ultima funzione in grado di seguire il volto di una persona mentre si muove, il tutto grazie all’utilizzo di algoritmi e della IA.

L’applicazione sarà disponibile a partire da questo mese.