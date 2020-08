In queste ore Lenovo svela due nuovi tablet e una sveglia smart davvero interessante. L’azienda cerca di capitalizzare l’ottima crescita del ramo tablet svelando Lenovo Tab P11 Pro e Lenovo M10 HD, mentre si affaccia nuovamente sul mercato della smart home con Lenovo Smart Clock Essential.

Design e specifiche Lenovo Tab P11 Pro

Lenovo Tab 11 Pro rappresenta una soluzione di fascia medio alta per i tablet Android. Con un frame in alluminio e un bel pannello OLED da 11,5 pollici a risoluzione 2K HDR10 da 2560 x 1600 pixel, è un buon prodotto per gli utenti alla ricerca di un tablet con una buona scheda tecnica ad un prezzo accessibile.

Buono il comparto audio con la presenza di ben quattro speaker con certificazione Dolby Atmos, sensore per le impronte digitali e kickstand incorporata per facilitare la visione di contenuti video o la digitazione sul touch.

Molto interessante la possibilità di aggiungere anche Lenovo Precision Pen 2 e una tastiera esterna con tanto di trackpad per trasformare Lenovo Tab P11 Pro in un vero e proprio 2-in-1.

Scheda tecnica Lenovo Tab P11 Pro

Display OLED da 11,5 pollici con risoluzione da 2560 x 1600 pixel;

processore Qualcomm Snapdragon 730G;

4 o 6 GB di RAM;

128 GB di storage interno espandibile tramite micro SD;

fotocamera frontale da 8 MP, fotocamera posteriore da 13 e 5 MP;

connettività LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5 e GPS;

porta USB Type-C 3.1, sensore per le impronte, jack audio da 3,5 mm;

dimensioni: 264 x 171 x 5,8 mm;

peso: 485 grammi;

batteria da 8600 mAh con ricarica da 20 W;

Android 10.

Prezzo e disponibilità Lenovo Tab P11 Pro

Lenovo Tab P11 Pro sarà disponibile a 499 dollari, circa 420 euro al cambio, a partire dal mese di novembre.

Design e specifiche Lenovo M10 HD

Il design e le specifiche di Lenovo M10 HD lo pongono come un tablet adatto a chi non ha grosse pretese, ed infatti viene caldamente consigliato ad esempio ad un pubblico piuttosto giovane. Infatti, grazie alla presenza del supporto alla piattaforma Kid Space di Google, Lenovo M10 HD rappresenta una soluzione piuttosto indicata per bambini da 3 a 8 anni che possono così giocare e navigare sotto l’occhio attento dei genitori tramite gli account Family Link.

Frontalmente è presente un pannello LCD IPS da 10,1 pollici con risoluzione 1200 x 800 pixel, Android 10 e supporto al Dolby Atmos per l’ascolto della musica.

Scheda tecnica Lenovo M10 HD

Display LCD IPS da 10,1″ con risoluzione 1200 x 800 pixel;

processore MediaTek Helio P22T;

2 o 4 GB di RAM;

32 o 64 GB di storage espandibile fino a 1 TB exFAT tramite micro SD;

fotocamera frontale da 5 MP e posteriore da 8 MP;

connettività LTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5 e GPS;

porta USB Type-C e jack audio da 3,5 mm;

dimensioni: 242 x 149 x 8,25 mm;

peso: 420 grammi;

batteria da 5000 mAh con ricarica da 10 W;

Android 10.

Prezzo e disponibilità Lenovo M10 HD

Lenovo M10 HD sarà disponibile a partire da fine ottobre al prezzo di 130 dollari, circa 110 euro al cambio. Restiamo in attesa di maggiori informazioni circa la disponibilità per il nostro Paese.

Design e specifiche Lenovo Smart Clock Essential

La strategia di Lenovo per la smart home passa anche attraverso dispositivi come Lenovo Smart Clock Essential. Si tratta di una versione più economica del già annunciato Lenovo Smart Clock, oltre ad essere anche più piccola e meno complicata da utilizzare, ma ugualmente munita di supporto ad Assistente Google.

Frontalmente trova posto un display LED da 4 pollici in cui è possibile controllare al volo l’ora, il giorno della settimana, la temperatura e tanto altro. Per quanto riguarda il design non sembrerebbero esserci molte differenze rispetto al fratello Smart Clock; è tuttora presente una forma a piramide rovesciata avvolta in tessuto industrale.

Posteriormente è presente la porta USB per l’alimentazione, il tasto fisico per disattivare il microfono e alcuni tasti per il controllo del volume.

Prezzo e disponibilità Lenovo Smart Clock Essential

Lenovo Smart Clock Essential dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimo mese a 49,99 dollari, circa 42 euro al cambio.