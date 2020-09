Patently Apple ha individuato una nuova domanda di brevetto depositata da Apple sulla sua architettura wireless 5G NR Sub-6 GHz. Apple ha messo a punto un’architettura multidimensionale per assicurarsi che i suoi dispositivi funzionino sempre in modo ottimale senza mettere a rischio l’utente. Grazie al tipster Jon Prosser, ora sono inoltre disponibili ulteriori informazioni in merito al lancio di iPhone 12.

Apple deposita un nuovo brevetto

Il brevetto è relativo ai sistemi a radiofrequenza utilizzati per la comunicazione wireless tra dispositivi e riguarda principalmente la tecnologia wireless 5G NR mmWave e sub-6 GHz.

Questi sistemi a radiofrequenza emettono segnali wireless per facilitare il trasferimento dei dati, ma in alcuni casi quest’ultimi possono essere assorbiti da qualcuno nelle immediate vicinanze del dispositivo.

La velocità con cui questi segnali possono essere assorbiti dal corpo umano è regolata da un limite massimo di esposizione consentita (MPE) per i sistemi mmWave 5G NR e da un tasso di assorbimento specifico (SAR) impostato per i sistemi inferiori a 6 GHz.

Per garantire la conformità con i parametri MPE e SAR, i dispositivi spesso emettono un’energia di uscita inferiore alla massima quando rilevano la presenza di qualcuno, tuttavia, poiché molti sistemi a radiofrequenza non sono in grado di rilevare la presenza di un corpo umano nelle vicinanze, alcuni dispositivi emettono sempre una potenza di uscita inferiore alla massima, con una conseguente riduzione della velocità della comunicazione wireless.

Alcuni modelli di iPhone 12 potrebbero offrire un’architettura 5G superiore

Apple ha realizzato un’architettura multidimensionale per assicurarsi che i dispositivi funzionino sempre in modo ottimale senza mettere a rischio l’utente e ha suggerito che la sua soluzione verrà utilizzata in futuri iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e altri dispositivi.

Dalle tempistiche necessarie a questo brevetto, non sembra plausibile che la soluzione di Apple per i sistemi mmWave 5G NR sarà utilizzata nella prossima gamma iPhone 12 già in produzione.

La produzione di massa di iPhone 12 potrebbe iniziare nel primo trimestre 2021

Fonti taiwanesi affermano anche che iPhone 12 da 5,4 pollici, che a quanto pare sarà chiamato iPhone 12 mini, e il modello da 6,1 pollici che supporta meno di 6 GHz, guideranno le vendite della nuova serie di iPhone, pertanto è possibile che entrambi i modelli di fascia alta supporteranno le velocità 5G più elevate.

Apple dovrebbe presentare iPhone 12 nella seconda settimana di ottobre, ma grazie al tipster Jon Prosser, ora sono ora disponibili ulteriori informazioni in merito.

L’evento iPhone 12 potrebbe essere annunciato la prossima settimana

Come riportato da Phone Arena, Prosser ha confermato oggi che Apple terrà effettivamente l’evento di annuncio il 13 ottobre e che la società probabilmente ne darà conferma il prossimo martedì 6 ottobre. Secondo Prosser, la prima spedizione di iPhone 12 è prevista per lunedì prossimo e secondo quanto riferito, includerà l’iPhone 12 Mini da 5,4 pollici e l’iPhone 12 da 6,1 pollici.

Prezzi attesi di Apple iPhone 12 e iPhone 12 Pro 5G

Le informazioni sui prezzi sono ancora molto vaghe, tuttavia i prezzi finali dovrebbero rientrare nei seguenti intervalli per ciascun dispositivo nella loro configurazione standard: